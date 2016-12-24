Артём Здунов и Валерий Фальков обсудили развитие Центра развития биотехнологий и медицины

В Москве 26 февраля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Обсуждались вопросы развития Центра развития биотехнологий и медицины.

Напомним, что открытие Центра состоялось 16 января текущего года. Он создан в рамках реализации программы «Приоритет-2030» на базе МГУ им. Н.П. Огарева совместно с промышленным партнером – группой компаний «Промомед».

Уже сейчас в Центре работают лаборатории микробиологии, клеточных технологий и генно-инженерных биологических продуктов. Глава Мордовии отметил, что создание таких лабораторий позволило проводить исследования, которые ранее выполняли за рубежом.

В 2025 году для повышения уровня и качества проводимых научных исследований запланировано расширение и дооснащение действующих лабораторий, а также лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии, создание лаборатории лекарственной токсикологии и специфической активности лекарственных средств с виварием.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено проведению в Саранске мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.