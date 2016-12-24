В поселке Комсомольский жители дома № 34 уже вторую неделю живут без воды

Жители многоквартирного дома № 34 1-го микрорайона в поселке Комсомольский столкнулись с серьезной проблемой: они уже 8 дней живут без водоснабжения. Трудности с водой появились с началом работ в подвале здания, где планируют открыть магазин. И проблемы с водоснабжением длятся вот уже вторую неделю.

Работы в подвале привели к трещинам на стенах, что вызывает дополнительные опасения у проживающих в доме людей. По словам жильцов, несмотря на обращения в администрацию района и управляющую компанию с вопросами по поводу отсутствия воды и разрушающихся стен, проблема решается. Из-за работ в подвале, трубы водоснабжения подверглись воздействию низких температур и начали промерзать.

Народный фронт в РМ призвал Администрацию Чамзинского района обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры для восстановления водоснабжения и устранения негативных последствий строительных работ.