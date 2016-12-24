В Мордовии стартовал новый сезон проекта «Школа молодого политика»

24 февраля Глава Мордовии Артём Здунов дал старт нового сезона проекта «Школа молодого политика» всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия». Встреча с участниками проекта прошла в региональном Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».



Напомним, что проект направлен на обучение политическим инструментам уже существующего актива организации, создание квалифицированного кадрового резерва и привлечение новых активистов. Проект «Школа молодого политика» востребован среди молодежи и начинающих политиков.



Глава республики, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Артём Здунов, приветствуя участников встречи, подчеркнул, что общественно-политические проекты нельзя отрывать от реальной жизни, от людей, от общей обстановки в стране и мире. «Все, что вы будете делать в рамках школы должно быть привязано к конкретным жизненным ситуациям. Это и наши бойцы, которые возвращаются с СВО, и международная обстановка, и воспитание молодого поколения. Политика из всего этого и складывается», - напутствовал он.



Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что проект стартовал еще 2015 году, у него были разные названия, но суть его осталась прежней. Более 700 молодых людей уже окончили Школу. Отличники проекта направляются в Совет Федерации и Государственную Думу России, где они знакомятся с работой высших законодательных органов страны.



Заместитель руководителя проекта Денис Меркульев рассказал, что в этом году было принято решение расширить число занятий, сделать упор на практико-ориентированные темы, а также привлечь компетентных спикеров. Все встречи образовательной программы будут разделены на четыре блока: Политика, Медиа, Социальное проектирование и Добровольчество. Впервые в проекте без ограничения возрастного ценза смогут принять участие ветераны специальной военной операции. Все участники по завершении курса пройдут тестирование на платформе «Россия – страна возможностей».



О своем опыте и возможностях, которые дает «Школа молодого политика», рассказала руководитель Рузаевского местного отделения МРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Полина Домнина: «Студенческие годы – самое время, чтобы быть разносторонними, получать компетенции, заниматься волонтерством, становиться эрудированными. В Школе я накопила много знаний, и это стало толчком для моего развития. Мы должны защищать нашу идеологию, передавать ценности будущим поколениям – ни одна жизнь, потерянная в ходе специальной военной операции, не должна быть утрачена зря!»



Ветеран СВО Сергей Кочнев поделился своей жизненной историей. Свою политическую карьеру он начал еще в Якутии. После возвращения в Мордовию общественная жизнь ушла на второй план, а в 2022 году не смог остаться в стороне от мобилизации. Вернувшись с СВО после тяжелого ранения, принял участие в проекте «Герои среди СВОих». Теперь не оставит без внимания и «Школу молодого политика». «Учитесь, не оставляйте свою республику, вы ей нужны – мы должны передать будущим поколениям сильную Мордовию и сильную Россию», - обратился к молодежи Сергей Кочнев.



В завершение встречи состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия» с Ассоциацией ветеранов СВО и с Комитетом семей воинов Отечества. Подписи под документами поставили Глава Мордовии, секретарь Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия» Артём Здунов, председатель Ассоциации ветеранов СВО РМ Александр Беляйкин и председатель регионального Комитета семей воинов Отечества Ольга Соболева.