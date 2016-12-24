Артём Здунов принял участие в заседании Архитектурного совета

Глава Мордовии Артём Здунов 24 февраля принял участие в обсуждении вопросов архитектурного облика городского округа Саранск. Такой формат работы уже стал привычным, на Архитектурном совете рассматривают важные проекты благоустройства. Обсуждение проходит при широком участии общественности.



В очередном заседании совета приняли участие ветераны СВО. 2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В нашей республике проходят мероприятия в рамках Года исторической памяти. Центральным событием этого года станет празднование 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Времени, как подчеркнул Артём Здунов, остается все меньше, а вот работы впереди еще много.



Напомним, в Послании Главы Мордовии Государственному Собранию была поставлена задача реализовать комплекс мероприятий по увековечению памяти выдающихся государственных и военных деятелей времен Великой Отечественной войны, фронтовиков, тружеников тыла, строителей Сурского рубежа и участников специальной военной операции. До 9 мая в Саранске будет установлен памятник героям СВО – он должен гармонично дополнить ансамбль площади Победы.



«В этом году исполняется 30 лет Мемориальному музею военного и трудового подвига. Мы добились финансирования, будем его ремонтировать», - сказал Глава республики.



В дальнейших планах - увековечение памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также присвоение Саранску почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующая инициатива администрации Саранска была поддержана депутатами Государственного Собрания, и уже получено экспертное заключение Российской академии наук.



С презентацией эскизов памятника героям специальной военной операции выступил скульптор Александр Филатов. В обсуждении вариантов скульптурной композиции активно участвовали бойцы СВО, в том числе те, кто сейчас находится за ленточкой. Их мнение обязательно будет учтено при утверждении окончательного эскиза.



Глава республики дал поручение оперативно доработать проект и приступить к его реализации.



Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Саранск - директор Департамента по экономической политике Иван Ерохин представил новый городской туристический маршрут, который планируется создать от обновленной площади Тысячелетия через пешеходную зону проспекта Ленина на набережную реки Инсар.



Председатель регионального отделения Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Юлия Горюнова выступила с презентацией российского проекта «Галерея в моем городе» в рамках национальной программы культурного развития общественных пространств. Свои предложения по оформлению Саранска к 9 мая представили архитектор Андрей Яньшин и директор ООО «ЭМ-Принт» Оксана Бадьина.