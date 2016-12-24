В Мордовии стартовал региональный этап Чемпионата профессионального мастерства

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24 февраля в Саранске в бизнес-инкубаторе «Молодежный» стартовал региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству.  Школьники и студенты республики продемонстрируют свое мастерство в 78 компетенциях.

Конкурсными площадками для почти 450 участников Чемпионата станут 18 колледжей и техникумов Мордовии. Будущие сварщики, автомеханики, ветеринары, слесари и представители других востребованных профессий проверят свои силы и поборются за звание лучших. 

Выступления конкурсантов будут оцениваться экспертами - преподавателями, мастерами производственного обучения, представителями работодателей.

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