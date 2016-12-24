Всю масленичную неделю в Саранске будут проходить различные развлекательные мероприятия

В этом году масленичная неделя начинается 24 февраля и продлится до 2 марта. В Саранске на это время подготовили различные развлекательные мероприятия.

24 февраля

Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина



15.00-16.00 «Ай, да русская потеха». Час веселых затей: конкурсы, состязания

и занимательные задания, масленичные игры-забавы.



25 февраля



Парк культуры и отдыха Пролетарского района

15.00–16.00 «Блинная перезагрузка». Масленичное квест-приключение.



26 февраля



Парк Победы

15.00–16.00 «Здоровым быть здорово!». Марафон спортивных игр на свежем воздухе.



27 февраля



Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина



14.00–15.00 «Эх, да Масленица». Масленичная викторина.



28 февраля



Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина

14.00-15.00 «Блин да варенье». Игровая программа с участием серебряных волонтеров.



1 марта



Ленинский район. Площадь (пересечение ул. М. Расковой и ул. Попова)

12.00-14.00 «Масленичный марафон»

В программе:

- «Масленичный хит-парад» - марафон самых популярных песен от артистов Дворца культуры г.о. Саранск

- «Масленица румяная – сытая да славная!» - театрализованное представление с участием скоморохов и сказочных персонажей

- «Пой, пляши, народ – Масленица идет!» - выступление гармонистов и задорных частушечниц

- «Весело играем! Зиму провожаем!» - масленичные игры и забавы для детей

- «Гуляй, Масленица!» - карусель веселых песен от артистов Дворца культуры г.о. Саранск

- «Разгорайся поскорей, чтобы стало веселей!» - сжигание чучела Масленицы, завершение праздника.



Октябрьский район. Дом культуры с. Напольная Тавла

11.00-12.20 «Щедрая Масленица»

В программе:

- «Масленица - блиноедка» - обрядовое действо с участием Народного фольклорно-этнографического ансамбля «Толава»

- «Широкая масленица» - масленичный хоровод

- «Что есть в печи, все на стол мечи» - чаепитие с блинами.



Площадь по ул. Гожувская

12.00-14.00 «Масленица наша – нет тебя краше!»



В программе:

- «Масленичные чудеса» - масленичное игровое действо при участии театральной студии «Маленький Бродвей»

- «Пой, танцуй, Масленица!» - праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск

- «Гори, гори ясно!» - традиционный обряд сожжения чучела Масленицы.



Площадь возле Дома культуры р.п. Луховка



13.00-14.30 «Приходи честной народ, Масленица всех зовет!»



В программе:

- «Масленица идет с собой веселье несет! – масленичный

хит-парад;

- «Масленица весела, всех на игры увела!» – масленичные потехи

- «Веселись и пой с открытой душой!» − праздничный концерт творческих коллективов и солистов Дома культуры р.п. Луховка

- «Прощай, Масленица» – традиционное сжигание чучела Масленицы.



Площадь возле культуры с. Зыково



13.00-15.00 «Масленица ласковая, масленица блинная»

В программе:

- «Масленичное радио» - театрализованное представление с участием юных артистов театрального кружка «Зеркало» и клуба «Vместе»

- «Весенний переполох в зимнем царстве» - игровая программа с элементами театрализации

- «Масленичные напевы» - праздничный концерт с участием артистов Дома культуры с. Зыково

- «Силачи-ловкачи, время ваше» - спортивные эстафеты

- «Частушечная поляна» - исполнение частушек под гармонь

- «Прощай, Масленица!» - традиционное сжигание чучела Масленицы.

С обширной программой на 2 марта можно ознакомиться здесь.