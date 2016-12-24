Всю масленичную неделю в Саранске будут проходить различные развлекательные мероприятия

Демографический приоритет
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
В этом году масленичная неделя начинается 24 февраля и продлится до 2 марта. В Саранске на это время подготовили различные развлекательные мероприятия.
24 февраля
Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина
15.00-16.00 «Ай, да русская потеха». Час веселых затей: конкурсы, состязания
и занимательные задания, масленичные игры-забавы.
25 февраля
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
15.00–16.00 «Блинная перезагрузка». Масленичное квест-приключение.
26 февраля
Парк Победы
15.00–16.00 «Здоровым быть здорово!». Марафон спортивных игр на свежем воздухе.
27 февраля
Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина
14.00–15.00 «Эх, да Масленица». Масленичная викторина.
28 февраля
Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина
14.00-15.00 «Блин да варенье». Игровая программа с участием серебряных волонтеров.
1 марта
Ленинский район. Площадь (пересечение ул. М. Расковой и ул. Попова)
12.00-14.00 «Масленичный марафон»
В программе:
- «Масленичный хит-парад» - марафон самых популярных песен от артистов Дворца культуры г.о. Саранск
- «Масленица румяная – сытая да славная!» - театрализованное представление с участием скоморохов и сказочных персонажей
- «Пой, пляши, народ – Масленица идет!» - выступление гармонистов и задорных частушечниц
- «Весело играем! Зиму провожаем!» - масленичные игры и забавы для детей
- «Гуляй, Масленица!» - карусель веселых песен от артистов Дворца культуры г.о. Саранск
- «Разгорайся поскорей, чтобы стало веселей!» - сжигание чучела Масленицы, завершение праздника.
Октябрьский район. Дом культуры с. Напольная Тавла
11.00-12.20 «Щедрая Масленица»
В программе:
- «Масленица - блиноедка» - обрядовое действо с участием Народного фольклорно-этнографического ансамбля «Толава»
- «Широкая масленица» - масленичный хоровод
- «Что есть в печи, все на стол мечи» - чаепитие с блинами.
Площадь по ул. Гожувская
12.00-14.00 «Масленица наша – нет тебя краше!»
В программе:
- «Масленичные чудеса» - масленичное игровое действо при участии театральной студии «Маленький Бродвей»
- «Пой, танцуй, Масленица!» - праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск
- «Гори, гори ясно!» - традиционный обряд сожжения чучела Масленицы.
Площадь возле Дома культуры р.п. Луховка
13.00-14.30 «Приходи честной народ, Масленица всех зовет!»
В программе:
- «Масленица идет с собой веселье несет! – масленичный
хит-парад;
- «Масленица весела, всех на игры увела!» – масленичные потехи
- «Веселись и пой с открытой душой!» − праздничный концерт творческих коллективов и солистов Дома культуры р.п. Луховка
- «Прощай, Масленица» – традиционное сжигание чучела Масленицы.
Площадь возле культуры с. Зыково
13.00-15.00 «Масленица ласковая, масленица блинная»
В программе:
- «Масленичное радио» - театрализованное представление с участием юных артистов театрального кружка «Зеркало» и клуба «Vместе»
- «Весенний переполох в зимнем царстве» - игровая программа с элементами театрализации
- «Масленичные напевы» - праздничный концерт с участием артистов Дома культуры с. Зыково
- «Силачи-ловкачи, время ваше» - спортивные эстафеты
- «Частушечная поляна» - исполнение частушек под гармонь
- «Прощай, Масленица!» - традиционное сжигание чучела Масленицы.
С обширной программой на 2 марта можно ознакомиться здесь.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии