В Саранске опубликовали развлекательную программу на Масленицу

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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
В воскресенье, 2 марта, в Саранске обширной праздничной программой в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина устроят проводы зимы.
10.00 - 16.00 «Масленичная ярмарка». Работа павильонов-шатров, мини-кафе и торговых рядов.
10.00 - 17.00 «Радио-Масленица». Музыкальная аудио-открытка с народными песнями и рассказами о масленичных традициях и обычаях.
11.00 - 16.00 «В объективе Масленица». Фотозоны в русском стиле. Все желающие смогут сделать фото на память возле самых ярких объектов парка.
11.30 - 14.00 «Гармонь, играй, Масленицу провожай». Музыкальные площадки на территории парка.
- Масленичный батл гармонистов
- Частушечный каламбур.
Центральный вход парка
11.00-14.00 «Саранск, Масленицу встречай!».
Праздничная программа:
- «В гостях у Масленицы» - призовая игра-викторина
- «Гуляй, Масленица» - концертная программа с участием ансамбля казачьей песни «Казачья вольница»
- «В гостях у Масленицы» - призовая игра-викторина
- «Масленица в тридевятом царстве» - детская игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана-парк».
Аллея мастеров
11.00-17.00 «Масленица-рукодельница». Выставка уличного масленичного искусства и ремесел.
Пушкинский уголок
11.00-17.00 «Сударыня Масленица». Парад масленичных кукол.
12.00-15.00 «Ух, ты, Масленица!» Масленичный балаганчик с участием ростовых кукол. Фотосессия с масленичными героями.
Фонтанная площадь парка
11.30-12.00 «Масленичные забавы по Сарански». Народные игры и развлечения в русском стиле.
12.00-13.30 «Блинных дел мастер». Битва блинопеков.
Номинации: - Секреты наших бабушек: печем блины всей семьей - Блинная фантазия - Чудо-блин - Блин зрительских симпатий.
13.30-14.30 «Молодецкие забавы в парке». Конкурсно – спортивные состязания:
- аттракцион «Выжми гирю» - перетягивание самого большого каната - веселые и шумные масленичные забавы.
14.30-15.30 «Масленичные потехи». Игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана-парк».
Летняя эстрада
11.15 «Поем, гуляем, Масленицу встречаем!» Масленичный концерт.
12.15 «Зиму провожаем! Весну закликаем!» Театрализованное представление с участием скоморохов и ряженных, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы).
12.40 «Масленичное шоу». Танцевально – зажигательный микс от театра «Крошка».
13.00 «Масленичный столб». Главный аттракцион Масленицы. Шоу-конкурс сильных, смелых, ловких.
14.00 «Прощай, Масленица!» Театрализованно-игровое действо. Сжигание чучела «Зимы».
14.05 «Масленицу провожаем, с ней поем и гуляем!» Праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры городского округа Саранск.
15.00-16.00 Праздничный концерт театра песни «Росичи».
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