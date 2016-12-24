В Саранске опубликовали развлекательную программу на Масленицу

В воскресенье, 2 марта, в Саранске обширной праздничной программой в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина устроят проводы зимы.

10.00 - 16.00 «Масленичная ярмарка». Работа павильонов-шатров, мини-кафе и торговых рядов.

10.00 - 17.00 «Радио-Масленица». Музыкальная аудио-открытка с народными песнями и рассказами о масленичных традициях и обычаях.

11.00 - 16.00 «В объективе Масленица». Фотозоны в русском стиле. Все желающие смогут сделать фото на память возле самых ярких объектов парка.

11.30 - 14.00 «Гармонь, играй, Масленицу провожай». Музыкальные площадки на территории парка.

- Масленичный батл гармонистов

- Частушечный каламбур.

Центральный вход парка

11.00-14.00 «Саранск, Масленицу встречай!».

Праздничная программа:

- «В гостях у Масленицы» - призовая игра-викторина

- «Гуляй, Масленица» - концертная программа с участием ансамбля казачьей песни «Казачья вольница»

- «В гостях у Масленицы» - призовая игра-викторина

- «Масленица в тридевятом царстве» - детская игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана-парк».

Аллея мастеров

11.00-17.00 «Масленица-рукодельница». Выставка уличного масленичного искусства и ремесел.

Пушкинский уголок

11.00-17.00 «Сударыня Масленица». Парад масленичных кукол.

12.00-15.00 «Ух, ты, Масленица!» Масленичный балаганчик с участием ростовых кукол. Фотосессия с масленичными героями.

Фонтанная площадь парка

11.30-12.00 «Масленичные забавы по Сарански». Народные игры и развлечения в русском стиле.

12.00-13.30 «Блинных дел мастер». Битва блинопеков.

Номинации: - Секреты наших бабушек: печем блины всей семьей - Блинная фантазия - Чудо-блин - Блин зрительских симпатий.

13.30-14.30 «Молодецкие забавы в парке». Конкурсно – спортивные состязания:

- аттракцион «Выжми гирю» - перетягивание самого большого каната - веселые и шумные масленичные забавы.

14.30-15.30 «Масленичные потехи». Игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана-парк».

Летняя эстрада

11.15 «Поем, гуляем, Масленицу встречаем!» Масленичный концерт.

12.15 «Зиму провожаем! Весну закликаем!» Театрализованное представление с участием скоморохов и ряженных, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы).

12.40 «Масленичное шоу». Танцевально – зажигательный микс от театра «Крошка».

13.00 «Масленичный столб». Главный аттракцион Масленицы. Шоу-конкурс сильных, смелых, ловких.

14.00 «Прощай, Масленица!» Театрализованно-игровое действо. Сжигание чучела «Зимы».

14.05 «Масленицу провожаем, с ней поем и гуляем!» Праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры городского округа Саранск.

15.00-16.00 Праздничный концерт театра песни «Росичи».