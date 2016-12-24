Поздравление Главы Мордовии с Днём защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил России!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

История нашего государства наполнена подвигами и победами отважных воинов. Славные сыны России всегда вставали на защиту того, что по-настоящему дорого - родной земли и своей семьи.

В Год защитника Отечества в России и исторической памяти в Мордовии, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы, низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов. Благодаря их самоотверженности и подвигам мы живём в свободной и великой стране.

Современное поколение защитников Отечества продолжает дело отцов и дедов. Смело выполняет боевые задачи и защищает национальные интересы России. Спасибо каждому солдату, приближающему нашу Победу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и новых достижений на благо Родины!

Глава Республики Мордовия А. Здунов