Поздравление Главы Мордовии с Днём защитника Отечества

«Ваша земля - уникальный край»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил России!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
История нашего государства наполнена подвигами и победами отважных воинов. Славные сыны России всегда вставали на защиту того, что по-настоящему дорого - родной земли и своей семьи.
В Год защитника Отечества в России и исторической памяти в Мордовии, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы, низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов. Благодаря их самоотверженности и подвигам мы живём в свободной и великой стране.
Современное поколение защитников Отечества продолжает дело отцов и дедов. Смело выполняет боевые задачи и защищает национальные интересы России. Спасибо каждому солдату, приближающему нашу Победу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и новых достижений на благо Родины!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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