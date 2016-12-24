В Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества

В Мордовии в преддверии Дня защитника Отечества чествовали тех, кто во все времена отстаивал интересы Отечества, с честью и мужеством стоял на защите рубежей родной страны. В торжественной церемонии 21 февраля принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Перед началом мероприятия руководитель республики осмотрел фото-выставку «Семья гордится СВОим Героем» - это 14 фотографий ветеранов и участников специальной военной операции, проявивших мужество и героизм при защите Родины: погибших при исполнении воинского долга Григория Слугина, Константина Королева, Игоря Корнилина и Виктора Исайкина, а также бойцов Максима Кильдюшкина, Юрия Полобичева, Дениса Фадейкина, Константина Кажаева, Вячеслава Бахметьева, Миразыма Исмаилова, Сергея Кочнева, Павла Екатеринина, Виталия Наумова и Виталия Ергина.

Приветствуя участников церемонии, Артём Здунов напомнил, откуда берет свое начало День защитника Отечества, – с событий гражданской войны, когда шла борьба с интервентами, наемниками и белочехами. Сейчас происходит то же самое – наши военнослужащие сражаются с нацистами, приспешниками западных спецслужб. Порой бойцы отдают самое ценное, что у них есть, - свои жизни. Память погибших героев почтили минутой молчания.

«Благодарю всех, кто сейчас на передовой, за мужество и преданность Родине, - сказал Глава республики. - Отдельные слова благодарности – семьям наших воинов, волонтерам, всем, кто поддерживает наших бойцов!»

Было отмечено, что сейчас в России проводится огромная работа по перевооружению армии. Мордовия также вносит свой вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Основа нашей уверенности в Победе – в новом облике Вооруженных Сил, который создан благодаря действиям нашего Верховного Главнокомандующего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул руководитель республики.

Слова благодарности прозвучали в адрес кадровых офицеров, которые сейчас находятся на боевом посту, а также коллективам предприятий, работающих на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Глава Мордовии отметил, что от командования Министерства обороны и полевых командиров регулярно поступают благодарности за службу уроженцев Мордовии в зоне СВО. А показатель годности призывников региона один из лучших среди регионов Центрального военного округа.

Особое внимание Артём Здунов уделил увековечиванию памяти героев страны: в этом году откроется мемориальный комплекс в память о строителях Сурского рубежа, памятник Героям СВО, будет проведен капитальный ремонт Мемориального музея военного и трудового подвига. Аналогичная работа будет проделана и в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, всех, кто боролся с терроризмом в Афганистане, выполнял воинский долг за пределами страны.

Важное направление – работа с молодым поколением, патриотическое воспитание. За это отдельное спасибо - педагогам и ветеранам СВО. «Это самое крупное вложение в человеческий капитал! – подчеркнул Глава Мордовии. - В нашей сплоченности, во всенародной поддержке наших военнослужащих, нашего Президента – великая сила страны и уверенность в том, что Победа будет за нами. Мира и благополучия вам и вашим близким! Процветания нашей великой Родине – России!»

«Сегодня мы чествуем тех, кто вершит историю России и историю мира! Вспоминаем тех, кто сложил голову за будущее наших детей, внуков. За время специальной военной операции нас не только не сломило, мы стали еще сильнее и сплоченнее», - сказал Военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров.

В этот день были вручены высокие государственные награды. Юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» награждены труженики тыла Алексей Никонорович Ануфриев и Валентин Сергеевич Крайнов из Саранска. Орденом Мужества (посмертно) награжден участник СВО из Рузаевского района Евгений Бобров. Награда была передана его матери Светлане Александровне и дочери Ольге.

Орденом Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени награжден ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Олег Щербинкин, медалью «За отвагу» - Анатолий Сериков, знак отличия «За смелость и отвагу» вручили Сергею Абедкину, Евгению Автайкину, Виталию Ефремову, Сергею Кочневу, Евгению Пиглицеву и Василию Балашкину.