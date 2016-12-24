В Саранске состоялась церемония возложения цветов в память о воинах России

В преддверии Дня защитника Отечества в Саранске состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам – уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Цветы к памятнику возложил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Также были возложены цветы от Государственного Собрания, Правительства республики, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Администрации городского округа Саранск, участников боевых действий в зоне проведения специальной военной операции и контртеррористической операции в регионах Северного Кавказа, вдов погибших, врачей, оказывавших медицинскую помощь в зоне СВО, военнослужащих и правоохранительных органов РМ, общественных, ветеранских, военно-патриотических организаций и религиозных конфессий, предприятий оборонной промышленности, кадетов, юнармейцев, руководителей и студентов вузов.

В память о погибших была объявлена минута молчания.

День защитника Отечества – дань уважения всем поколениям воинов. Тем, кто служил и служит Отечеству, кто охраняет национальные интересы нашей страны, кто продолжает ее славные воинские традиции.

Во все времена русский солдат служил твердым оплотом государства, гарантом суверенитета и территориальной целостности страны, символизировал ее национальное достоинство и мощь. Верные своему призванию и присяге, российские воины и сегодня являются надежной опорой нашей Родины.