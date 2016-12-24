Народный фронт в Республике Мордовия отреагировал на древесную проблему жителя Ичалок

На прямую линию Президента России в декабре минувшего года поступило обращение от жителя Мордовии, который обеспокоен высоким старым деревом, растущим рядом с его домом. По словам автора обращения, это дерево представляет серьезную угрозу - сильный ветер может повалить его, что создаст опасность для близлежащей газовой трубы и линии электропередач.

Представители регионального отделения Народного фронта выехали на место, чтобы выяснить все обстоятельства. На прилегающей территории действительно обнаружилось большое и высокое дерево с раскидистыми ветвями.

— Это дерево на самом деле может представлять потенциальную опасность для жителей и прохожих, — отметил представитель Народного фронта в Республике Мордовия. — Однако имеется важная деталь: дерево растет на придомовой территории, и, согласно законам, ответственность за его судьбу несет хозяин домовладения.

Глава Ичалковского сельского поселения Александр Плотников сообщил, что к ним уже поступало обращение от местного жителя по вопросу спила дерева. Но, поскольку оно находится на его личном участке, администрации удалось найти специалистов, готовых выполнить спил. При этом стоимость работы — 25 тысяч рублей — не устроила заявителя.

Благодаря усилиям местных властей в дальнейшем был найден подрядчик, который готов ликвидировать опасное дерево за 15 тысяч рублей. В настоящее время автор обращения рассматривает все варианты решения проблемы.

В региональном отделении Народного фронта отмечают, что ситуация с этим деревом подчеркивает важность взаимодействия местных жителей, общественных организаций и властей для обеспечения безопасности и комфортного проживания в населенных пунктах.