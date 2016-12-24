Комитет семей воинов Отечества запускает фотопроект «Китель Победы. Связь времен»

В год 80-летия Победы готовится новый фотопроект «Китель Победы. Связь времен», посвященный Героям Великой Отечественной войны и их подвигу во имя мира на земле.

Цель проекта – создание серии снимков потомков победителей, которые сфотографируются с кителями своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны, расскажут их историю.

Организаторы приглашают к участию потомков ветеранов Великой Отечественной войны, готовых поделиться своими историями и стать частью проекта. Также в проекте могут принять участие дети, наследники героических свершений участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны. Фотосьемка будет бесплатной.

Подать заявку на участие жители Мордовии могут в ВКонтакте (КСВО Республика Мордовия) и по номерам телефонов: +7(909)324-41-57, +7(991)464-34-30.