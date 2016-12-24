Поздравление Главы Мордовии с Днём российских студенческих отрядов

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российских студенческих отрядов!
Этот праздник - символ молодости, сплочённости и трудолюбия. В Мордовии через школу студенческих отрядов прошли многие поколения. И сегодня с неиссякаемой энергией и позитивным настроем молодые и целеустремленные бойцы делают большую работу.
Благодаря им построены промышленные и социальные объекты. Они выполняют сельскохозяйственные работы, помогают медикам, трудятся вожатыми и осваивают новые направления. Одними из первых протянули руку помощи новым регионам, нашим военнослужащим и их семьям.
Студотрядовцы могут гордиться своими достижениями! Уверен, что профессиональный опыт, практические навыки и трудовая закалка позволят им быть востребованными в любой сфере.
Желаю крепкого здоровья, успехов в реализации смелых планов и трудовых побед на благо Мордовии и России!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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