Поздравление Главы Мордовии с Днём российских студенческих отрядов

Социум

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российских студенческих отрядов!

Этот праздник - символ молодости, сплочённости и трудолюбия. В Мордовии через школу студенческих отрядов прошли многие поколения. И сегодня с неиссякаемой энергией и позитивным настроем молодые и целеустремленные бойцы делают большую работу.

Благодаря им построены промышленные и социальные объекты. Они выполняют сельскохозяйственные работы, помогают медикам, трудятся вожатыми и осваивают новые направления. Одними из первых протянули руку помощи новым регионам, нашим военнослужащим и их семьям.

Студотрядовцы могут гордиться своими достижениями! Уверен, что профессиональный опыт, практические навыки и трудовая закалка позволят им быть востребованными в любой сфере.

Желаю крепкого здоровья, успехов в реализации смелых планов и трудовых побед на благо Мордовии и России!

 

Глава Республики Мордовия А. Здунов

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