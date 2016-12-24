В России подросла стоимость среднестатистического свидания 14 февраля

По данным Центра экономического прогнозирования ГПБ, в 2025 году стоимость среднестатистического свидания 14 февраля, куда входит посещение кафе или ресторана вдвоем и букет цветов, выросла на 466 рублей по сравнению с прошлым годом.

В Москве, понятное дело, романтика обходится дороже всего – как самый минимум в 6 990 руб. «Аутсайдером» же рейтинга усредненных романтических трат стала Махачкала, там ценник составляет 4 396 руб.

При этом, по данным опроса Superjob, в котором приняли участие 1 600 экономически активных граждан, поздравлять друг друга в этот день планирует только каждый шестой мужчина (13%) и каждая девятая женщина (11%)