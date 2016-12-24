В Саранске пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо»

15 февраля в 13:00 на сцене Мордовской государственной филармонии - РДК пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо».



В фестивале принимают участие самодеятельные артисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли независимо от ведомственной принадлежности, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий в Афганистане, республиках Северного Кавказа, зоне СВО, других локальных конфликтов, сотрудники правоохранительных органов.



Вход свободный.