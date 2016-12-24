В Саранске пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо»

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
15 февраля в 13:00 на сцене Мордовской государственной филармонии - РДК пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо».
В фестивале принимают участие самодеятельные артисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли независимо от ведомственной принадлежности, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий в Афганистане, республиках Северного Кавказа, зоне СВО, других локальных конфликтов, сотрудники правоохранительных органов.
Вход свободный.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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