В Саранске пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо»

Культура

15 февраля в 13:00 на сцене Мордовской государственной филармонии - РДК пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо».

В фестивале принимают участие самодеятельные артисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли независимо от ведомственной принадлежности, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий в Афганистане, республиках Северного Кавказа, зоне СВО, других локальных конфликтов, сотрудники правоохранительных органов.

Вход свободный.

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