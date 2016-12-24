Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ Мордовии

В Минстрое России 6 февраля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. В ходе встречи подвели итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», а также наметили планы работ по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», реализация которого началась с этого года.

Особое внимание было уделено вопросам повышения качества жизни граждан и создания комфортных условий для проживания. Регион успешно выполняет федеральные планы по вводу жилья – за 2024 год, согласно данным Росстата, введено 367,6 тыс. м² жилых площадей.

По программе «Стимул» в Мордовии завершено строительство пяти автомобильных дорог, а также двух объектов коммунальной инфраструктуры. Все это будет способствовать улучшению транспортной доступности, а также повышению надежности и качества предоставления услуг ЖКХ.

В прошлом году в рамках федпроекта «Чистая вода» в республике завершено строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни. Благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 18 общественных и дворовых территорий. В этом году работы будут продолжены.

Речь также шла об ускоренной реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в части строительства системы водоснабжения в Саранске, программы переселения из аварийного жилья в 2025-2026 гг.