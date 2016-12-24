Мордовия и ВТБ развивают сотрудничество

В Доме Республики 5 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и ВТБ. Подписи под документом поставили Глава республики Артём Здунов и заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Среди основных направлений сотрудничества – развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

«ВТБ – наш крупный финансовый партнер, очень важный и надежный для республики. Совместно мы уже реализуем ряд значимых проектов, которые напрямую затрагивают жителей нашего региона. Один из них – это единая социальная карта, которая работает очень успешно! – приветствовал гостей Артём Здунов. - Спасибо, что поддерживаете наш Фонд поддержки предпринимательства – это важно для малого и среднего бизнеса региона. Уверен, соглашение о взаимном сотрудничестве станет настоящим рывком для развития новых направлений взаимодействия».

Денис Бортников отметил, что банк начал принимать участие в жизни региона еще до подписания соглашения о сотрудничестве. В частности, с 2021 года, когда начала выпускаться единая социальная карта Республики Мордовия, ей пользуются свыше 95 тысяч жителей.

В ходе рабочей встречи было принято решение о том, что в Мордовии пройдет конкурс стартапов «Бизнес Баттл», в котором ВТБ выступает генеральным спонсором. В нем смогут принять участие представители местного бизнеса со своими проектами по разным направлениям и на любом этапе реализации.

«Соглашение определяет основные направления совместной работы ВТБ с Республикой Мордовия и станет базой для новых проектов, ориентированных на решение приоритетных задач. Мы нацелены на всестороннюю поддержку регионального бизнеса и населения и заинтересованы в дальнейшем развитии экономического потенциала региона, где банк работает более 17 лет. Одним из важных практических шагов на пути к этой цели − запуск в регионе конкурса для предпринимателей и стартапов «Бизнес Баттл», − подчеркнул Денис Бортников.

«Бизнес Баттл» нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, поиск перспективных стартапов, привлечение внимания к предпринимательству и развитию наставничества. По ходу проекта участники учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами, после чего наставники, которыми выступают ведущие предприниматели региона, выбирают победителей общим голосованием. Конкурс, организатором которого выступает медиагруппа «Западная пресса», на протяжении шести лет проходил на территории Калининградской области. За это время поступило более 600 заявок от местных предпринимателей, а финалистами стали более 30 проектов, получив поддержку от партнеров «Бизнес Баттла».