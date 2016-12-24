В Доме Республики состоялось первое заседание Общественного совета программы «Герои среди СВОих»

4 февраля в Доме Республики состоялось первое заседание Общественного совета новой республиканской программы «Герои среди СВОих».



Открывая заседание, Глава Мордовии подчеркнул: безусловным приоритетом для всей республики является поддержка участников и ветеранов специальной военной операции - и тех, кто еще находится на передовой, и тех, кто уже в тылу, возвращается к мирной жизни. Это широкий круг вопросов, касающийся, в том числе, трудоустройства и активного участия в общественных проектах.



«Как сказал наш Президент: «Те, кто служит России, труженики и воины, которые своим делом доказали преданность стране, являются настоящей элитой». Давайте эти слова воплотим в жизнь», - призвал участников Совета Артём Здунов.



В Послании Государственному Собранию была поставлена задача обеспечить системный подход, при котором наши герои-земляки смогут работать в исполнительных органах власти, общественных советах, военкоматах, молодежных организациях, а также пополнить ряды депутатского корпуса.



«Участники боевых действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении. Для этого мы запускаем программу «Герои среди СВОих». Это развитие федеральной президентской программы «Время Героев». Совместно с РАНХиГС разработана специальная образовательная программа. Мы подготовим участников специальной военной операции для работы в органах власти, компаниях государственного сектора и на крупных предприятиях, в общественных и политических организациях», - отметил руководитель региона.



В состав Общественного совета программы «Герои среди СВОих» вошли ветераны СВО, представители общественных, научных организаций, эксперты и представители органов власти.



С презентацией программы выступила заместитель руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Елена Семелева. В программе смогут принять участие ветераны боевых действий и действующие участники СВО (у них будет возможность отложенного срока обучения) с высшим, средним профессиональным и средним общим образованием. Регистрация участников начнется 10 февраля. После дистанционного отборочного этапа участники с наивысшим количеством баллов будут допущены в очный этап, где их будут оценивать эксперты. Победители этого этапа станут участниками программы. Предусмотрены очная и очно-дистанционная формы обучения - оно продлится до 1 сентября.



Как отметил Глава Мордовии, основная задача Общественного совета - контроль за объективностью и беспристрастностью определения победителей, за качеством используемых методов оценки.