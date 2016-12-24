В Музее Эрьзи откроется выставка молодых художников Мордовии

6 февраля в главном здании Музея Эрьзи откроется выставка молодежного отделения Союза художников Мордовии «Молодежка».

Это первая в своем роде экспозиция, объединяющая произведения десяти молодых художников региона. На выставке будут представлены работы Олеси Авдеевой, Натальи Карякиной, Варвары Крюковой, Елизаветы Курышевой, Натальи Мироновой, Екатерины Рагузиной, Александра Русяева, Марины Савушкиной, Кристины Черновой, Екатерины Шепелевой.

Экспозиция охватывает широкий спектр направлений и техник, включая живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и иконопись. Художники часто обращаются к темам, тесно связанным с историей, культурой и традициями родного края, к мотивам народного творчества, переосмысляя их в своей художественной практике.

Выставка продлится до 3 марта 2025 года.