Программа по модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления будет продолжена

30 января в режиме видеоконференции под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко состоялось совещание, посвященное подведению итогов за 2024 год программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. В совещании принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Региональной площадкой для участников совещания стал лагерь «Орбита» в Кочкуровском районе. По пилотной программе здесь построены два новых корпуса на сто мест, произведен капитальный ремонт столовой и медицинского пункта.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в 2024 году проект осуществлялся в два этапа, участие в них приняли 43 региона. «Было возведено 88 современных, отвечающих самым высоким стандартам жилых корпусов. А в общей сложности за два года построено 177 модулей в 58 субъектах Федерации. И теперь у более чем 100 тысяч ребят со всей страны есть возможность отдохнуть, оздоровиться и заниматься спортом в обновлённых детских лагерях», - отметила она.

Она сообщила, что в ближайшие три года на эти цели будет направлено 9 миллиардов рублей - по 3 миллиарда ежегодно.

Затем слово было предоставлено представителям субъектов Российской Федерации, где в рамках программы активно налаживается инфраструктура для детского отдыха.

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил Совет Федерации, Министерство просвещения России за мощную поддержку при реализации проекта.

«Мы одновременно профинансировали ремонт столовой и медпункта, что позволяет перевести лагерь на круглогодичный режим работы. Это очень важно и своевременно. Помимо наших ребят, к нам приезжают дети из регионов со сложной оперативной обстановкой. Кроме того, мы здесь готовим вожатых, проводим межрегиональный чемпионат по вожатскому мастерству. Это тоже хорошее сопровождение», - отметил руководитель региона.

Артём Здунов предложил актуализировать программу, чтобы она предусматривала строительство новых или капитальный ремонт уже имеющихся в лагерях клубов. Валентина Матвиенко отметила своевременность и важность внесённой инициативы. «Должны быть хорошие условия не только для проживания, но и для занятий спортом, кружками. И Дом культуры должен быть нормальным. На следующем этапе мы это обязательно будем учитывать», - отметила Председатель Совета Федерации.

Участниками мероприятия стали также ребята из Центра образования «Мира», разных школ республики. Они поблагодарили Главу Мордовии за внимание к детскому отдыху.

После совещания Глава республики Артём Здунов и заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев осмотрели объекты, капитально отремонтированные в лагере «Орбита» в рамках программы в 2024 году.