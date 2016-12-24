В республике торжественно отметят 95-летие со дня образования Мордовской автономии

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31 января в Республиканском Дворце культуры состоится торжественное мероприятие и театрализованный спектакль-концерт к 95-летию Мордовской автономии.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на первом этаже в фойе развернется выставочный проект «Мордовия героическая», где будут представлены несколько экспозиций:
- Выставка «Национальная государственность мордовского народа: история и современность» на основе документов Центрального государственного архива РМ
- Стендовая фотовыставка «Уроженцы Мордовии – участники специальной военной операции»
- Выставка «Мордовия героическая», на которой будут представлены штандарты и знамена Великой Отечественной войны и СВО.
Также здесь разместится концертная площадка «Фронтовая агитбригада» и будет работать творческая площадка «Рисуем героев», где студенты Саранского художественного училища нарисуют портреты участников СВО углем.
На втором этаже развернется выставочный проект «Мордовия: бренды и креативные индустрии» с коллекциями современных костюмов и презентацией брендовых промыслов Мордовии.
В зале филармонии состоится театрализованный спектакль-концерт с участием ведущих творческих коллективов и деятелей искусств Республики Мордовия «Мордовия! Тобою я живу!»
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