В республике торжественно отметят 95-летие со дня образования Мордовской автономии

31 января в Республиканском Дворце культуры состоится торжественное мероприятие и театрализованный спектакль-концерт к 95-летию Мордовской автономии.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на первом этаже в фойе развернется выставочный проект «Мордовия героическая», где будут представлены несколько экспозиций:

- Выставка «Национальная государственность мордовского народа: история и современность» на основе документов Центрального государственного архива РМ

- Стендовая фотовыставка «Уроженцы Мордовии – участники специальной военной операции»

- Выставка «Мордовия героическая», на которой будут представлены штандарты и знамена Великой Отечественной войны и СВО.

Также здесь разместится концертная площадка «Фронтовая агитбригада» и будет работать творческая площадка «Рисуем героев», где студенты Саранского художественного училища нарисуют портреты участников СВО углем.

На втором этаже развернется выставочный проект «Мордовия: бренды и креативные индустрии» с коллекциями современных костюмов и презентацией брендовых промыслов Мордовии.

В зале филармонии состоится театрализованный спектакль-концерт с участием ведущих творческих коллективов и деятелей искусств Республики Мордовия «Мордовия! Тобою я живу!»