В Саранске открылся региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

30 января в Саранске состоялось открытие регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив - он расположился на базе Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина. В открытии офиса приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.

Напомним, фонд создан в соответствии с Указом Президента России в 2021 году, он проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Как рассказала председатель Госкомитета по делам молодёжи РМ Анастасия Гришнева, в республике уделяется много внимания проектной деятельности. «По поручению Главы Мордовии был создан Центр поддержки общественных инициатив - он заложил фундамент этой работы. Наши проекты направлены на развитие национальной культуры, патриотического воспитания молодежи, креативных индустрий. Хочется, чтобы открытие проектного офиса дало импульс для прорывной заявочной кампании от Мордовии», - отметила она.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов подчеркнул: «В вашем офисе чувствуется душа. Потому что самое главное - это не стены, это люди. Из Мордовии в наш фонд подано около одной тысячи заявок - это очень много. Из них поддержано более ста заявок. Желаю, чтобы каждый творческий человек мог реализовать свою мечту».

Артём Здунов отметил: «Место нашего проектного офиса выбрано очень удачно: в центре города, рядом с университетом. Здесь всегда много молодых людей, а молодежные организации - активные заявители. Желаю всем творческим командам, чтобы хорошие идеи превращались в заявки, которые получали финансирование, а проекты претворялись в жизнь и выходили на межрегиональный уровень».

Цели у проектного офиса ПФКИ простые: создание благоприятных условий для сотрудничества с фондом и продвижение проектов и инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, включая создание методических рекомендаций, проведение обучающих мероприятий.

Глава Мордовии также показал Роману Карманову Центр консервации и реставрации, который открылся на базе Пушкинской библиотеки в ноябре прошлого года. Все оборудование здесь - высокотехнологичное, самое современное. Определять тактику реставрации и консервации книжных памятников и документов помогает диагностическая лаборатория. Такой прибор, как инкапсулятор, запечатывает бумажные носители в инертную полимерную пленку с помощью ультразвука — потом они смогут спокойно экспонироваться. Артем Здунов и Роман Карманов пообщались с сотрудниками центра, осмотрели выставку, приуроченную к 95-летию Мордовской автономии.

В Республиканском молодежном центре Артём Здунов и Роман Карманов провели встречу с творческими командами - заявителями Президентского фонда культурных инициатив. «Я не в первый раз в Мордовии, - сказал руководитель фонда. - Артём Алексеевич Здунов был первым человеком, который позвонил мне, когда меня назначили, и пригласил в республику. Мордовия всегда в нашем сердце. Вы - большие молодцы, у вас очень хорошие результаты. В федеральном рейтинге у вас 21 место. В соревновании самых сильных регионов вы очень достойно выглядите. Самый лучший проект - это когда у него появляются партнеры, когда он выходит за пределы региона».

Роман Карманов напомнил, что в феврале вступает в силу закон о креативных индустриях. А значит - возможностей для реализации самых смелых идей и инициатив будет больше.

О своем опыте рассказали победители прошлых лет. Среди самых известных проектов - Народная премия «Время героев», Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!» Они уже стали настоящими визитными карточками региона. Такой опыт, как отметил Роман Карманов, надо масштабировать.