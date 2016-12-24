В Доме Республики обсудили ремонт и содержание федеральных трасс в предстоящем сезоне

29 января Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности начальника ФКУ УПРДОР Москва-Нижний Новгород Александром Успеховым. Состоялось обсуждение плана дорожных работ на автодорогах федерального значения, расположенных на территории нашего региона, на текущий год и ближайшую перспективу.

В Мордовии протяженность магистралей федерального значения превышает 354 км. В прошлом году ремонтные работы проведены на двух участках трасс: Р-178 – Саранск-Сурское-Ульяновск и Р-158 – Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов. Также в минувшем году капитально отремонтировали мост через овраг Татарский на магистрали Саранск-Сурское-Ульяновск и мост через реку Инсар на трассе М-5 «Урал».

Глава Мордовии заострил внимание на необходимости продолжения ремонта на магистрали, соединяющей Саранск и Ульяновск: «Это важная для республики дорога, которая соединяет несколько ключевых районов. Поток машин на ней большой. Ее ремонт - первостепенная задача и нужно как можно скорее завершить все запланированные работы».

Александр Успехов рассказал, что этот объект – переходящий с 2024 года, поэтому к его ремонту подрядчик приступит в первую очередь. Также на 2025-2027 годы запланирован ремонт на 47-51 километрах этой трассы.

Еще один из важнейших вопросов - устранение износа слоев дорожного полотна. Здесь наиболее проблемный участок – обход Краснослободска. Для ремонта на федеральных трассах предположительно определены два участка общей протяженностью около 30 км.

Стороны обсудили также обновление дорожной инфраструктуры по направлению Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов.

Особое внимание было уделено инвентаризации дорожного хозяйства после зимнего периода и проведению своевременного ямочного ремонта.

В ходе обсуждения также было отмечено, что благодаря совместной проводимой работе удалось значительно снизить аварийность (почти на 24 %) и смертность (почти на 65 %) на федеральных трассах. На положительную динамику, в том числе, повлияло совершенствование дорожной инфраструктуры – обновление разметки, создание защитных полос, оборудование наружного освещения и установка камер фото- и видеофиксации.