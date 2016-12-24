Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам развития Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов 29 января провел оперативное совещание по вопросам работы городского хозяйства Саранска. В нем приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев и временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков.

Один из важнейших вопросов – работа городского общественного транспорта. Владимир Быков доложил, что по сравнению с прошлым годом ситуация стабильная. На линии в будние дни выходит не менее 85 автобусов и троллейбусов. Ведется планомерная работа по сокращению интервала движения общественного транспорта.

Батыр Эмеев отметил, что в первом полугодии парк пассажирской техники для уменьшения интервалов планируется увеличить еще на 10 единиц.

Активные работы в городском округе сейчас ведутся по ямочному ремонту дорог. Неустойчивые погодные условия привели к нарушению асфальтобетонного покрытия на многих участках. В качестве временной меры применяется ремонт холодным асфальтом – по состоянию на 28 января он выполнен и находится в работе на 24 участках улично-дорожной сети.

Полноценный ямочный ремонт планируется начать при наступлении благоприятных погодных условий, на эти цели в текущем году будет направлено 80 млн рублей.

«Работы ведутся, я это вижу, - подчеркнул Артём Здунов. - Но необходимо поменять вектор их проведения - сконцентрироваться, в первую очередь, на участках с большим трафиком».

Также Главе Мордовии было доложено, что в городе продолжается инвентаризация подвальных и чердачных помещений на предмет блокирования доступа к ним посторонних лиц.