Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом

Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в заседании попечительского совета общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» (ВОИР). Его провел заместитель Председателя Правительства России, председатель попечительского совета ВОИР Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что ВОИР как одна из старейших общественных организаций с более чем 90-летней историей должна внести значимый вклад в достижение национальной цели технологического лидерства.

«Для того чтобы ВОИР продолжало оставаться площадкой для обмена опытом, генерации новых идей и поддержки изобретателей, необходимо выстроить системную работу во всех регионах страны. Но создание новых региональных организаций – это только первый шаг. Необходимо охватить все регионы и наладить тесное взаимодействие между ними, чтобы лучшие решения могли быть масштабированы и использованы повсеместно. Также важно интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы школ, колледжей и вузов», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Сегодня ВОИР представлено в 77 регионах, в том числе в Мордовии. Членами организации являются свыше 100 тысяч изобретателей и рационализаторов. Ежегодно проводится фестиваль ВОИР «Наука и изобретения для жизни». За два года его мероприятия прошли в 35 регионах, их участниками стали более 650 тысяч человек. В 2025 году упор будет сделан на тематические мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы, а также на расширение международного сотрудничества с дружественными странами.

На заседании также обсудили задачи ВОИР на 2025 год. В их числе – популяризация технического творчества и изобретательской деятельности и вовлечение в нее молодежи, в частности через содействие развитию студенческих конструкторских бюро при вузах и сотрудничество со школами. Кроме того, среди задач – создание центра развития методик изобретательства и реализация образовательных программ для изобретателей, разработка и внедрение новых цифровых сервисов, запуск комплексной программы поддержки изобретателей, рейтингование деятельности региональных организаций.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство открыто к взаимодействию с Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов по реализации совместных проектов для подрастающего поколения. Глава Минпросвещения подчеркнул, что одним из инструментов взаимодействия может стать участие общества в деятельности центров «Кванториум», «Точка роста» и «IT-куб».

«На связи с нами один из лучших инновационных регионов – Мордовия», - дал высокую оценку работе региона с научным сообществом Дмитрий Чернышенко.

Глава республики Артём Здунов подчеркнул, что в Мордовии направление по выявлению и развитию талантливых детей и молодежи является приоритетным, им оказывается поддержка при реализации уникальных проектов, налажено сотрудничество с академиками РАН.

«Во всех школах Мордовии есть «Точки роста», открыты кванториумы – техническая база огромная, есть с чем работать нашей талантливой молодёжи. Уверен, что общественный, государственный статус ВОИР поможет нам решать самые серьезные задачи по технологическому суверенитету», – отметил руководитель региона.