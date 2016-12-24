Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на предстоящие пять лет

28 января Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым. Стороны обсудили итоги работы подразделения в республике и планы на ближайшую перспективу.

Артём Здунов подчеркнул налаженное тесное взаимодействие между регионом и компанией.

«По определенным направлениям нам предстоит реализовать новые проекты уже в ближайшее время. Прежде всего, они касаются безопасности железнодорожных сообщений и людей. Также в Рузаевке наращиваются объемы инвестиций в рамках крупного проекта по грузовым перевозкам», - отметил Глава Мордовии.

Начальник магистрали Вячеслав Дмитриев рассказал об основных итогах работы железной дороги в Мордовии, достигнутых во взаимодействии с руководством региона.

Пассажирским транспортом в прошлом году перевезено почти 927 тысяч человек. Существенно увеличился объем пригородных перевозок – почти на 24 %. Эту сеть планируется расширять еще по двум направлениям. Объем грузовых перевозок вырос более чем на 18 %. Почти на 13 % увеличились инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий.

Было отмечено, что особое значение для компании имеет социальная повестка. Почти 2700 жителей Мордовии трудятся в структуре РЖД. Фиксируется поступательный рост средней заработной платы, созданы современные условия для оказания сотрудникам квалифицированной медицинской помощи.

«Артём Алексеевич, цифры говорят сами за себя – мы движемся в правильном направлении. Уверен, совместную работу в этом ключе мы продолжим», - сказал Вячеслав Дмитриев. Он также представил руководству региона заместителя начальника Куйбышевской железной дороги (по территориальному управлению) Андрея Конакова.

В завершение встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и ОАО «Российские железные дороги» на 2025-2029 годы. Подписи под документом поставили Глава региона Артём Здунов и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие и повышение эффективности работы транспортного комплекса региона, обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и рост производственного потенциала субъекта.