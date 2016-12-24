Путин вручил первые медали ветеранам в честь 80-летия Победы

Церемония прошла в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.





© Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Церемония прошла в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда во время концерта «Ленинградская Победа» в большом концертном зале «Октябрьский».

Как выглядит юбилейная медаль

Награды из рук Президента РФ получили ветераны – 102-летние Аркадий Забежинский и Екатерина Тутурова, 100-летние Владимир Берчиков и Зиновий Меркин, 98-летняя Александра Лещук, 97-летний Михаил Мороз и 90-летняя блокадница Елена Тихомирова. Многие награжденные участвовали не только в обороне Ленинграда, но и в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, Польши, Прибалтики, операциях Красной Армии в Восточной Пруссии.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Эта юбилейная медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом президента в ознаменование 80-летия Победы над фашистскими захватчиками. Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По статуту юбилейная медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне – композиция, изображающая фигуру воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага. Слева и по центру – изображение салюта. Вверху изображены цифры «1945» и «2025», а внизу, по окружности, две лавровые ветви и граненая пятиконечная звезда.

На оборотной стороне, в центре, надпись: «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Надпись заключена в лавровый венок, в основании которого расположено изображение знака ордена Отечественной войны I степени.

Источник: https://may9.ru/