Глава Мордовии поздравил студентов республики

24 января во Дворце культуры и искусств МГУ имени Н.П. Огарева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. Поздравить студентов республики приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

В Мордовии - 30 тысяч студентов, а МГУ имени Н.П. Огарева – крупнейший научно-образовательный центр республики, где обучаются более 18 тысяч человек.

«Годы студенчества вы будете помнить всю жизнь, - сказал Артём Здунов. - Хочу поблагодарить вас за работу в прошлом году, мы сделали много полезного для нашей Родины».

75 студентов университета являются участниками специальной военной операции, среди них есть Герои РФ, многие награждены орденами и медалями. В вузе учатся дети участников СВО.

Университет активно участвует в жизни республики, ведет научную работу, проекты студентов поддержаны крупнейшими грантовыми фондами страны. «Мы лучшие в области интеллектуальной собственности, у нас находится федеральный центр, - отметил Глава Мордовии. - Держим марку и идем вперед».

Студентов университета поздравили также ректор вуза Дмитрий Глушко, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, муфтий Духовного управления мусульман Мордовии Раиль-хазрат Асаинов.

На торжественном мероприятии подвели итоги ежегодного конкурса «Признание года».