Глава Мордовии - рузаевцам: «Мы всегда вместе с вами»

24 января в Рузаевке состоялась отчетная сессия районного Совета депутатов. На ней подвели итоги социально-экономического развития территории в 2024 году и поставили задачи на предстоящий период. В работе сессии приняли участие Глава республики Артём Здунов, члены кабинета министров, депутаты Госсобрания РМ, ветераны СВО.

С основным докладом выступил глава Рузаевского района Александр Юткин. Он отметил сплоченность жителей муниципалитета в вопросах поддержки СВО. «Для нужд фронта сейчас работают все! Предприятия отправляют бойцам автомобили, на заводах изготавливают печки-буржуйки, отдельные производства ориентированы под заказы Министерства обороны России, все коллективы, школьники, неравнодушные граждане собирают гуманитарную помощь, перечисляют средства в Фонд мира. Волонтеры плетут маскировочные сети, маскировочные костюмы, вяжут теплые вещи, шьют необходимое белье. Участники и ветераны СВО активно вовлекаются в работу по патриотическому воспитанию молодежи, в различные спортивные, семейные мероприятия. В Рузаевском районе проводится турнир по боксу имени нашего героя, уроженца Рузаевки Андрея Кузнецова. В этом году он состоится уже в третий раз. Весной впервые пройдет спартакиада среди школьников на переходящий кубок ветеранов специальной военной операции. Мы активно участвуем в пилотном проекте «Будь готов к санитарной обороне». С начала его реализации навыкам оказания первой помощи обучено 13 тысяч человек», - сказал Александр Юткин.

Социально-экономическая ситуация в районе характеризуется положительной динамикой. Растут инвестиции, создано 380 новых рабочих мест, большая часть из них приходится ТОСЭР «Рузаевка». Сейчас инвестиционный портфель резидентов превышает 8 млрд. рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 68,5 тысячи рублей (в прошлом году - 55 тысяч).

Агропромышленный комплекс района демонстрирует устойчивый рост. В прошлом году рузаевские аграрии собрали пятую часть от общереспубликанского объема зерновых. Более 10 лет Рузаевский район занимает первое место среди республиканских производителей молока.

Увеличивается количество субъектов малого бизнеса. Стабильно работает социальная сфера.

Глава района поблагодарил руководителя республики за большие объемы дорожного строительства.

«Рузаевский район - стратегический в масштабах всей республики по большинству направлений», - подчеркнул на сессии Артём Здунов.

В части финансов Глава республики отметил рост поступлений налоговых и неналоговых доходов – это 129 %. «Вы смогли перебороть негативный тренд – это важно! Увеличение собственных доходов бюджета должно быть приоритетной задачей для района», - сказал руководитель республики.

Район ведет работу по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. За прошлый год долги бюджета перед бизнесом сократились еще на 20% - это хороший результат.

Важным источником доходов является инвентаризация объектов недвижимости - предстоит нарастить темпы работы по этому направлению, а также по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон - эта работа напрямую влияет на получение федеральной поддержки по многим направлениям, на развитие строительства, комплексное освоение территорий, модернизацию дорожной и социальной инфраструктуры.

Особое внимание руководитель региона обратил на выполнение показателей жилищного строительства, работу по переселению из аварийного жилищного фонда – в рамках нового регионального проекта по Рузаевскому району запланировано расселение 17 МКД.

В Рузаевском районе планируется догазифицировать 302 домовладения, довести газ до сел Булгаки и Мордовские Полянки.

Продолжится работа по благоустройству территорий, ремонту автомобильных дорог. В планах – капремонт школы №10 и детского сада, модернизация Центра здоровья в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», дооснащение женской консультации. Еще один важный объект – отделение медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями периферической нервной системы. На его оснащение в текущем году из федерального бюджета будет направлено более 75 млн рублей.

«Качество проводимой работы в течение прошлого года оцениваю положительно, - отметил Артём Здунов. - Большое спасибо бизнесу за вложенные инвестиции. Мы со своей стороны будем поддерживать все инициативы района. Мы всегда вместе с вами!»

На сессии выступила директор по развитию и операционной деятельности АО «Рузхиммаш» Татьяна Артюшина. В минувшем году предприятие перевыполнило бизнес-план на 18%. На 30% выросла средняя заработная плата. Достигнуты рекордные для завода объемы производства.

Директор департамента экономики и финансов ООО «УК «Талина-центр» Андрей Горбунов доложил о ходе строительства завода по производству влажных кормов для домашних животных. Работы ведутся с 2023 года, возводятся два производственных корпуса и один корпус склада готовой продукции. В первом корпусе начат выпуск продукции, во втором завершается монтаж внутренних инженерных коммуникаций. В настоящее время на предприятии трудятся 116 человек. При выходе на проектную мощность численность персонала увеличится до 182 человек. Ввод завода в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Это второй проект, который реализует ГК «Талина» на территории Рузаевки. С 2024 года здесь работает завод по производству снеков.

Инженер ПТО АО «Юматекс Росатом» Сергей Светликов рассказал о развитии производственной площадки Центра полимерных композитов в Рузаевке. Уже возведено два корпуса, идет строительство еще трех. Предприятие «Конструкционные композиты» производит уникальную продукцию из инновационного материала. Он прочнее стали, но легче пластика. Сейчас на площадке в Рузаевке поставлено на поток производство шумозащитных панелей, пешеходных переходов для железнодорожных путей, лотков для всех видов кабеля, полов для свинокомплексов, перильных ограждений, мостовых сооружений.

Генеральный директор ООО «ОВЕР ФАРМА» (резидента ТОСЭР) Ирина Бурдинова рассказала, что в 2024 году создано 22 новых рабочих места. Предприятие производит широкую линейку биологически активных добавок.

На сессии состоялось вручение наград труженикам Рузаевского района. Жителям блокадного Ленинграда Алевтине Хасяновой и Сазиде Арюковой присвоены звания «Почетный гражданин Рузаевского района».

Фото: пресс-служба Главы РМ