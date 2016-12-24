Артём Здунов осмотрел отремонтированную поликлинику Комсомольской центральной районной больницы

22 января Глава Мордовии Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Чамзинский район оценил капитальный ремонт поликлиники Комсомольской ЦРБ - на минувшей неделе она заработала в обычном режиме после обновления. Ремонтные работы велись по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, что здание медицинского учреждения 1974 года постройки давно требовало ремонта, на это неоднократно обращали внимание и местные жители. Поликлиника обслуживает 23,4 тысячи взрослых и 4,8 тысячи детей.

Руководитель республики осмотрел кабинеты для приема пациентов врачом-терапевтом и узкими специалистами, помещения для проведения обследований, детское поликлиническое отделение. Главный врач больницы Николай Мамаев рассказал, что в рамках капремонта полностью заменены кровля, оконные и дверные блоки, обновлены внутренние сети водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Проведены работы по устройству входных групп и системы вентиляции, внутренние отделочные работы, созданы условия для доступа маломобильных групп населения.

В поликлинике ведется запись на прием к специалистам с помощью информационной системы, внедрены принципы бережливого производства и разделение потоков пациентов по принципу оказания неотложной помощи, работает школа для больных с сахарным диабетом. Обслуживание пациентов ведут 33 врача и 48 медсестер.

В общей сложности на все виды работ было направлено более 169 млн рублей, почти 120 из которых - средства федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже получена часть оборудования, и до 2030 года по этому проекту расписано поступление дополнительной медтехники.

«Поликлиника после ремонта преобразилась! Хорошее обслуживание, сейчас нам всё нравится. Самое главное - это отношение медиков к нам!» - поделилась впечатлением от обновленного медучреждения жительница поселка Наталья Фадеева.