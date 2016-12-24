В Доме Республики обсудили работу регионального здравоохранения

22 января в Доме Республики состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Мордовии, в ее работе принял участие руководитель региона Артём Здунов.

О работе отрасли в 2024 году и задачах на 2025 год доложил министр здравоохранения РМ Олег Маркин. Он отметил: продолжительность жизни в республике растет, а вот рождаемость снижается. Показатель младенческой смертности в Мордовии - один из самых низких в стране и самый низкий в ПФО. В минувшем году в республике на 17% снизилось количество абортов благодаря доабортному консультированию. Также в регионе создана трехуровневая система оказания медицинской помощи мужчинам и женщинам с рисками нарушения репродуктивного здоровья.

За время реализации национального проекта (начиная с 2019 года) на приобретение оборудования, передвижных медицинских комплексов, строительство и капремонт медицинских учреждений из различных источников финансирования выделено около 17 млрд. рублей.

В 2025-2030 годах министерство здравоохранения будет участвовать в двух национальных и 11 федеральных проектах.

Важное направление - обеспечение медицинских учреждений медицинскими кадрами. В полном объеме реализована программа «Земский доктор» («Земский фельдшер») - к работе в сельских населенных пунктах приступили 50 медицинских работников.

Продолжается работа по приведению штатных расписаний медицинских учреждений в соответствие с численностью обслуживаемого населения и нормами нагрузки. Благодаря принятому в республике закону о налоге на имущество организаций, подведомственных Минздраву, удалось снизить их кредиторскую задолженность.

Что касается лекарственного обеспечения, в 2024 году дополнительно выделено более 451 млн рублей на региональную льготу, Олег Маркин поблагодарил за это Главу республики.

Также министр доложил о работе по оказанию медицинской помощи участникам СВО и Каланчакскому району Херсонской области.

По инициативе Артёма Здунова и главного специалиста Минздрава России по первой помощи Дмитрия Хубезова в 2024 году в республике началась реализация пилотного проекта по обучению населения - в нем приняли участие более 200 тысяч человек.

Глава республики подробно остановился на вопросе оптимизации сети и маршрутизации пациентов. По видеосвязи к обсуждению были подключены представители районов. Они отметили, что проводимая работа не отразилась на качестве медицинской помощи для населения.

О предварительных результатах работы системы обязательного медицинского страхования республики за 2024 год и основных новеллах программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год доложил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РМ Владимир Каргаев.

О том, как выстраивается первичная медико-санитарная помощь в регионе, рассказала главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог министерства здравоохранения РМ, главный внештатный специалист терапевт ПФО министерства здравоохранения РФ, заместитель главного врача Мордовской республиканской центральной клинической больницы Татьяна Куняева. Она отметила эффективность корпоративных программ поддержки здоровья на предприятиях республики и предложила запустить конкурс для работодателей «Лидер профилактики». Артём Здунов это предложение поддержал.

Об итогах работы хирургической службы республики рассказал главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения РМ, главный врач Республиканской клинической больницы имени С. В. Каткова Алексей Алагулов. В частности, он отметил, что Мордовия занимает первое место среди регионов ПФО по использованию малоинвазивных хирургических методов, а показатель постоперационной смертности за последние два года снизился в два раза.

Также на коллегии выступили главный врач Детской республиканской клинической больницы Олег Солдатов и главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения РМ, заместитель главного врача Мордовской республиканской центральной клинической больницы Нина Рыбкина.

Подводя итоги работы коллегии, Глава республики подчеркнул: здравоохранение - очень чувствительная отрасль, она всегда в фокусе общественного внимания. «Важнейшая, ключевая задача – достижение национальной цели, обозначенной нашим Президентом: продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет. На решение демографических проблем – увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, поддержку репродуктивного здоровья, сохранение трудоспособного населения – необходимо обратить самое пристальное внимание», - сказал Артём Здунов. Для этого будут использованы все возможности национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Благодаря реализации проекта по модернизации первичного звена здравоохранения удается последовательно решать проблемы качества и доступности медико-санитарной помощи, особенно в сельской местности. В этом году приступили к ремонту еще 12 больниц и поликлиник, основная часть которых находится в муниципальных районах. Это те объекты, о ремонте и модернизации которых много лет люди просили в своих обращениях.

Благодаря поддержке Президента России в этом году начнется строительство нового здания онкодиспансера.

В зоне особого внимания - вопросы маршрутизации пациентов, ранней выявляемости заболеваний и реабилитации. За три года по федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» республикой закуплено 533 единицы оборудования на 548 млн. рублей для 30 специализированных отделений. Глава республики отметил важность работы по реабилитации участников и ветеранов СВО, увеличению количества и качества профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, лекарственному обеспечению, цифровизации отрасли. В частности, Артём Здунов обратил внимание, что наряду с развитием электронных сервисов должны сохраняться и альтернативные способы записи к медицинским специалистам в больницах и поликлиниках - это особенно важно для пожилых людей.

Руководитель региона поблагодарил Минздрав республики и медицинское сообщество за работу. «За последние годы мы накопили определенный запас прочности, опыта, знаний и профессионализма, чтобы работать по новым нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», - подчеркнул Глава Мордовии.

На коллегии состоялось вручение наград медицинским работникам.