Артём Здунов поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

13 января в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры. С видеопоздравлением к сотрудникам и ветеранам ведомства обратился Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил: прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого – обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека.



Прокурор Мордовии Сергей Лапин поблагодарил Главу республики и коллег по правоохранительному блоку за совместную плодотворную работу. В минувшем году было выявлено и пресечено около 28 тысяч нарушений федерального законодательства, 7 тысяч должностных лиц понесли административную и дисциплинарную ответственность, ряд должностных лиц - уголовную. В зоне повышенного внимания находились вопросы лекарственного обеспечения, трудовые права граждан, жилищно-коммунальная сфера. На особом контроле прокуратуры - сопровождение национальных проектов. Как подчеркнул прокурор Мордовии, приоритетной остается правозащитная функция. В прошлом году с разными вопросами в органы прокуратуры республики обратились 19 тысяч человек.



Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за профессионализм и принципиальный подход к делу. «В нашей республике мы работаем как одна команда, - сказал он. - Когда мы сталкиваемся с разгильдяйством и равнодушием по отношению к людям, надо сразу реагировать и делать это вместе. Все должны понимать: в стране есть власть и закон. Спасибо вам за братское плечо, за конструктивное и плодотворное взаимодействие».



Руководитель региона отметил важность контроля за гособоронзаказом, антитеррористической защищенностью объектов критической инфраструктуры, социальных учреждений, объектов промышленности, транспорта и энергетики, трудовыми отношениями. Не менее важна и поддержка социально уязвимых групп населения. В Мордовии начала решаться проблема обеспечения жильем детей-сирот. Кроме того, по инициативе прокуратуры в прошлом году в республике принят региональный закон, касающийся наставничества над несовершеннолетними. Среди ключевых направлений взаимодействия Глава Мордовии назвал противодействие коррупции, контроль за целевым расходованием бюджетных средств, реализацию нацпроектов.



Также Артём Здунов подчеркнул: во многом благодаря принципиальным действиям прокуратуры снижается количество незаконных и излишних проверок предпринимателей. Бизнес в Мордовии стал чувствовать себя защищенным. Неслучайно Президент страны отметил Мордовию в числе регионов с наиболее интенсивным развитием инвестиционной деятельности. Глава республики поздравил прокурорский корпус с профессиональным праздником, пожелал мира и благополучия.



Также поздравления прозвучали от Председателя Госсобрания РМ Владимира Чибиркина, главного федерального инспектора по РМ Анатолия Гулина, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Сотрудникам надзорного ведомства были вручены государственные и ведомственные награды.