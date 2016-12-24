В Саранске состоялся премьерный показ художественного фильма «Школа Бабы-Яги», снятого в Мордовии

27 декабря в кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ полнометражного художественного фильма «Школа Бабы-Яги». Одним из первых зрителей, посмотревших фильм, стал Глава Мордовии Артём Здунов. Также на премьеру пригласили членов семей участников СВО, многодетные и приемные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей Комитета семей воинов Отечества, молодых актеров.



Напомним, эта картина снята в Мордовии кинокомпаниями «СОЛАР» и «Аллюр-фильм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный продюсер кинокомпаний Алла Каргина и Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Республики Мордовия, продюсер Станислав Дужников поблагодарили Главу республики за поддержку.



Сейчас в Мордовии уделяется большое внимание развитию киноиндустрии, стали появляться большие работы. За последние три года в республике снято четыре кинокартины. В их числе - документально-игровой фильм о скульпторе и нашем великом земляке Степане Эрьзе и полнометражный художественный фильм «Тайна Адмирала Ушакова».



Съемки «Школы Бабы-Яги» проходили на территории республики. В фильме, помимо звезд российского кино, снялись и актеры Мордовского государственного национального драматического театра, и юные жители региона.