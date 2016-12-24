Владимир Быков исполнит новогоднюю мечту 8-летней девочки о велосипеде

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Руководитель муниципалитета снял с новогодней ёлки открытку девочки Есении.
«Есении 8 лет, с большим удовольствием исполню ее мечту - подарю велосипед от Деда Мороза. Поздравим с наступающим Новым Годом», - сказал Владимир Быков.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
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