Владимир Быков исполнит новогоднюю мечту 8-летней девочки о велосипеде

Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Руководитель муниципалитета снял с новогодней ёлки открытку девочки Есении.



«Есении 8 лет, с большим удовольствием исполню ее мечту - подарю велосипед от Деда Мороза. Поздравим с наступающим Новым Годом», - сказал Владимир Быков.