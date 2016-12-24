Президент России отметил добросовестный труд жителей республики

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено:



- Главе Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Геннадию Мухину

- Заместителю главы - начальнику управления организационной и контрольной работы администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Людмиле Босамыкиной.