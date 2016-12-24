Глава Мордовии призвал уделить повышенное внимание вопросам безопасности в праздничные дни

На прошедшем 21 декабря еженедельном оперативном совещании Глава Мордовии Артём Здунов уделил повышенное внимание вопросам безопасности в новогодние праздничные и выходные дни.

Особую бдительность предстоит проявлять тем, кто работает с организованными детскими группами, обеспечивает деятельность площадок для массового детского и семейного отдыха. Для этого в коллективах будет проведен необходимый инструктаж.

«Будьте, пожалуйста, бдительны! Если видите незнакомые, подозрительные лица, обязательно сообщайте сотрудникам правоохранительных органов», - подчеркнул Артём Здунов.

До Нового года во всех населенных пунктах республики будет проведен тотальный обход домохозяйств, в которых проживают одинокие пожилые люди, семьи участников СВО и неблагополучные семьи. Это поможет избежать непредвиденных проблем в новогодние каникулы.

«Тем, у кого нет возможности сделать это самостоятельно, нужно помочь убрать с крыш снег, проверить тягу и прочистить дымоходы. Обязательно нужно провести инструктаж по обращению с отопительными и газовыми приборами», - отметил руководитель республики.

Главам муниципальных образований совместно со специалистами по гражданской обороне было поручено провести ревизию всех чердачных и подвальных помещений на предмет отсутствия доступа к ним для посторонних.