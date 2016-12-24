У компании «РМ Рейл» растут производственные показатели

Глава Мордовии Артём Здунов встретился с генеральным директором компании «РМ Рейл» Максимом Тевсом, который проинформировал руководителя республики об итогах деятельности предприятий в текущем году и приоритетным направлениях развития бизнеса.

«Компания завершает год с хорошими результатами. Нам удалось значительно нарастить объем инвестиций, в том числе благодаря поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга России, Правительства Мордовии, - подчеркнул Максим Тевс. - Вложенные средства дадут возможность воплотить в жизнь проекты, которые позволят в будущем году увеличить и объем выпускаемой продукции, и количество рабочих мест».

«РМ Рейл» реализует стратегию создания специализированного подвижного состава под индивидуальные запросы клиентов. Объем разработок инжинирингового центра компании и количество сертифицированных моделей в текущем году значительно превышают уровень прошлого года. В основном это наукоемкие проекты с внедрением инновационных материалов и технологий.

Значимым событием для всей вагоностроительной отрасли стала сертификация целой линейки изотермического подвижного состава. Каждая из ее новинок – уникальное техническое решение, не имеющее аналогов на рынке.

По итогам 11 месяцев текущего года компания выпустила на 19% больше грузовых вагонов, чем за аналогичный период прошлого года. В целом планируется рост производственных показателей к уровню прошлого года на 18 %. Также в текущем году увеличен выпуск литейной продукции и крупного вагонного литья.

Глава Мордовии положительно отметил большое внимание, которое компания уделяет социальной поддержке персонала, обеспечению достойных условий труда и конкурентоспособной заработной платы. Она за год увеличилась в среднем на 20 % и на данный момент превышает 93 тысячи рублей.

Руководитель компании рассказал, что в текущем году запущена корпоративная жилищная программа для сотрудников предприятий «Рузхиммаш» и «ВКМ-Сталь». Значительно расширен перечень образовательных программ в корпоративном университете, открыты два новых учебных центра. Реализуются инвестиционные проекты по охране труда и улучшению условий труда, учреждена премия «За преданность компании».

Системная работа по повышению привлекательности HR-бренда - одно из базовых направлений стратегии развития компании. В текущем году «РМ Рейл» вошла в число лучших работодателей России. Это позволяет успешно привлекать новых и сохранять в штате действующих сотрудников. Сейчас в компании работает 8,5 тысячи человек.

Артём Здунов и Максим Тевс обсудили также ряд актуальных вопросов по наращиванию объемов производства и расширению рынков сбыта продукции, выстраиванию принципиально важных логистических цепочек.