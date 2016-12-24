В Доме Республики обсудили развитие АО «Станкостроитель»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 декабря провел рабочую встречу с председателем совета директоров АО «Станкостроитель» Дмитрием Огриным. Обсуждались вопросы развития производства и реализации инвестиционных проектов.

Заводу в текущем году исполнилось 45 лет. Он специализируется на выпуске продукции и комплектующих для железнодорожного транспорта, оборудования для газовой отрасли и металлоконструкций.

Дмитрий Огрин рассказал, что за последние пять лет объемы производства выросли в десять раз. Текущий год также был очень успешным – предприятие приросло более чем в три раза, и сейчас занимает по этому показателю второе место в республике.

Было отмечено, что такой внушительный рывок в развитии связан с тем, что завод полностью изменил номенклатуру выпускаемой продукции, с нуля освоил выпуск целого ряда позиций. А общий объем инвестиционной программы составил 340 млн рублей. В настоящее время мощности «Станкостроителя» полностью загружены, ведется дальнейшая модернизация производства под новые проекты.

Завод активно сотрудничает с такими компаниями региона, как «Магма-Строй», «Талина», «ЭМ-КАТ», развивает внутриреспубликанскую кооперацию с холдингом «РМ РЕЙЛ» и «Дормаш», взаимодействует с предприятием структуры «Росатом».

Также «Станкостроитель» существенно увеличил экспорт: ранее он не превышал 1 %, а сейчас только в Казахстан поставляется более 20 % от общего объема продукции, налажены поставки в Беларусь.

«На предприятии обеспечиваем стабильный ежеквартальный рост заработной платы. За пять лет она выросла в три раза. В следующем году планируем увеличение еще на 30 %», - рассказал Дмитрий Огрин.

Глава республики отметил важность дальнейшего развития производственных мощностей и показателей, в том числе с использованием возможностей особой экономической зоны Мордовии.