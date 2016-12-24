В Саранске состоялось заседание Антинаркотической комиссии Республики Мордовия

18 декабря в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание региональной Антинаркотической комиссии. В ее работе приняли участие представители правоохранительного блока региона и члены Правительства РМ. Обсуждались вопросы предупреждения вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот наркотиков в республике и привлечения негосударственных организаций к социальной реабилитации наркопотребителей.

В рамках первого вопроса начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Сергей Чугунов отметил, что в целом наркоситуация в регионе оценивается, как нейтральная. Проводится существенная работа по точечной профилактике распространения и потребления наркотиков среди иностранных граждан, в частности, в студенческой среде. Цикл лекций о схемах, которыми злоумышленники пользуются для вовлечения молодежи в наркопреступления, проведен для иностранных студентов в МГУ им. Н.П. Огарева. Проходятся оперативно-профилактические рейды «Нелегал» и «Нелегальный мигрант», мероприятия по предотвращению преступлений среди мигрантов.

К уголовной ответственности в этом году было привлечено 10 иностранных граждан, совершивших 43 преступления, – все они приезжие.

Одно из важнейших направлений – профилактическая работа в СМИ и соцсетях, выявление в интернете источников с деструктивным контентом. В Роскомнадзор были переданы сведения о 60 таких сайтах, 29 из них заблокированы.

В ходе обсуждения было отмечено, что процедура подачи в ведомство электронной жалобы на ресурс, вызывающий подозрение, довольно проста. Этот алгоритм должен знать каждый человек, чтобы система работала массово.

Глава Мордовии поручил более тщательно отнестись к выбору целевой аудитории для проведения профилактических мероприятий. Также было принято решение уделить пристальное внимание работе антинаркотических комиссий в муниципальных районах.

Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков рассказал, что в соответствии с федеральным законодательством и практикой других субъектов в Мордовии к социальной реабилитации больных наркоманией привлекаются некоммерческие организации. Эти услуги оказываются бесплатно.

«Нужно предусмотреть финансирование таких организаций, хорошим подспорьем для них могут стать грантовые средства. Их работа важна – речь идет о здоровье людей», - подчеркнул Артём Здунов.

В ходе заседания был также рассмотрен план мероприятий на предстоящий год.

В завершение Глава республики отметил, что в уходящем году была проделана немалая работа, и поблагодарил членов комиссии.