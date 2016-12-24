В Доме Республики обсудили перспективу строительства социальных объектов в ЖК «Гратион»

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам строительства социальных объектов в жилом комплексе «Гратион» в северо-восточной части Саранска. В нем приняли участие вице-премьеры Батыр Эмеев и Инсаф Хайруллин, министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин, первый заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Игорь Датков, врип главы городского округа Саранск Владимир Быков и генеральный директор АО ХК «Саранскстройзаказчик» Игорь Палагин.



Было отмечено, что еще в 2014 году был утвержден проект планировки территории, ограниченной улицами Севастопольская, Волгоградская, Короленко и проспектом 70 лет Октября, – он включал в себя строительство нескольких десятков многоквартирных домов, школы и детского сада. С тех пор компания-застройщик «Саранскстройзаказчик» полностью реализовала свои планы по строительству жилья, но не соцобъектов. Между тем, жители довольно внушительного микрорайона, среди которых много молодых семей, изначально покупала квартиры с расчетом, что в шаговой доступности появятся школа и детсад. Их они очень ждут и сейчас.



Артём Здунов обратился к генеральному директору строительной организации с вопросом: планирует ли компания завершить проект застройки микрорайона в его первоначальном виде. Внятного ответа в ходе обсуждения от представителя застройщика получено не было.



«В настоящее время мы не можем это сделать», - сказал Игорь Палагин. «Когда вы продавали жилье, в вашей рекламе четко фигурировало, что в микрорайоне застройки появятся и школа, и детский сад. Прошло больше 10 лет, вы свои обещания не выполнили, обманули людей. Заработали деньги, а теперь все обязательства ложатся на действующую власть. Будем призывать компанию к ответу», - подчеркнул Глава республики.



Стоит отметить, что даже на федеральную поддержку для строительства соцобъектов регион претендовать не может, ведь на земельных участках, на которых по действующему проекту планировки территории должны располагаться сад и школа, сейчас находятся частные дома.



Руководитель региона поручил проработать все возможные варианты по выкупу этих земельных участков застройщиком, или их обмену на готовое жилье в многоквартирных домах компании. Он также обратился к представителю строительной организации: «Ваш долг поработать с жителями микрорайона, для начала встретиться с ними. Вы должны это сделать в числе первых. Десять лет люди ждут, а до сегодняшнего совещания, я так понимаю, вы делать ничего не собирались. Справедливость в этом вопросе должна быть».