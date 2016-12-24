Артём Здунов провел оперативное совещание по вопросам текущей работы городского хозяйства Саранска

17 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел оперативное совещание по вопросам текущей ситуации и развития столицы республики. В нем приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, вице-премьер Батыр Эмеев и временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков.

Было отмечено, что на маршруты городского транспорта до 20 декабря выйдут четыре единицы новых автобусов МАЗ, а до 23 декабря поэтапно начнут курсировать все 15 единиц закупленной недавно техники.

В Саранске продолжается модернизация системы наружного освещения – до нового года работы будут вестись на участке Лямбирского шоссе до Северного кольца. «Это одна из улиц, которая является въездными воротами в наш город. Подрядчик на эти работы уже определен», - отметил Владимир Быков.

Особое внимание было уделено зимнему отдыху в Саранске. Сейчас в городе уже залито 11 катков из 22 планируемых. На всех ледовых площадках есть освещение, прокат коньков, отдыхающие обеспечены горячим чаем и кофе.

Также по поручению Главы Мордовии на основных катках Саранска – на стадионе «Саранск», площади Тысячелетия, в Пушкинском парке и в районе стадиона «Мордовия Арена» - с 20 декабря будет организована развлекательная программа (график выступлений в официальных группах Администрации Саранска в соцсетях появится позже). Участники совещания обсудили предложения по этому вопросу.

«Нужно создать праздничное настроение, чтобы горожанам и гостям Саранска было интересно отдыхать. Подойдите к этому неформально», - поручил Артём Здунов.

На финальной стадии сейчас находится новогоднее украшение города. 31 декабря жителей и гостей столицы ждет праздничное файер-шоу на Советской площади.

Владимир Быков доложил также, что в связи с непрекращающимся снегопадом уборка города от снега ведется в режиме нон-стоп.