В Саранске прошло заседание регионального штаба Народного Фронта

В понедельник, 16 декабря, в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи прошло заседание регионального штаба Народного Фронта, на котором были подведены итоги работы за IV квартал 2024 года. Модератором заседания выступала сопредседатель регионального штаба, директор музея Людмила Нарбекова.

На встрече были озвучены решенные проблемные вопросы, поступившие в Народный Фронт. Среди них - мост в селе Шейн-Майдан, благоустройство двора по улице Сущинского, у многоквартирного дома № 20, ремонт дома в поселке Комсомольский Чамзинского района и многие другие. Также было отмечено, что жители жалуются на качество дорожного покрытия.

В свою очередь, сопредседатель Народного Фронта Игорь Ерёмкин рассказал о работе в рамках проекта «Всё для победы». Они отметил отлаженность механизма доставки гуманитарной помощи и возрастание ее объемов - в настоящее время объемы увеличились разы по сравнению с периодом начала СВО.

Во время заседания отмечалось усиление взаимодействия общественников с региональными властями, соответственно, количество решенных вопросов выросло. Работу регионального штаба Народного Фронта признали удовлетворительной единогласным решением.