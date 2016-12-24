Две библиотеки Мордовии прошли конкурсный отбор на создание точек концентрации талантов

Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека подвели итоги конкурсного отбора библиотек для участия в проекте «Гений места». В 2025 году 111 точек концентрации талантов появятся в библиотеках 50 регионов, в том числе и в Мордовии.

От нашей республики конкурсный отбор прошли Мордовская республиканская детская библиотека и Центральная детская библиотека Рузаевского района.

Проект «Гений места» стартовал в 2021 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в рамках федерального проекта «Придумано в России».

На базе учреждений-победителей открываются точки концентрации талантов, где местные жители могут получить методическую поддержку кураторов «Гения места». Также там можно ознакомиться с профильной литературой по одному или нескольким креативным направлениям из 14 доступных — от моды и издательского дела до IT и дизайна. Подробнее о проекте можно узнать на сайте универгения.рф.