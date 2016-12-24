Спектакль арт-театра саранской школы №27 стал победителем регионального этапа Фестиваля «Театральное Приволжье»

Спектакль «Всё очень просто» арт-театра саранской школы №27 на региональном этапе Фестиваля «Театральное Приволжье» занял первое место в номинации «Детские театральные коллективы и студии». С этой постановкой школьники Мордовии будут бороться за главный приз масштабного театрального форума ПФО.

«Всё очень просто» - это театрализованное повествование о потерявшем вдохновение писателе, которому с помощью музы удается сотворить занимательную историю.

В этом году от Мордовии на фестиваль поступило 28 заявок. В региональном этапе принимали участие 27 творческих детских коллективов из школ Саранска, Лямбирского, Рузаевского, Старошайговского, Кадошконского, Инсарского, Ардатовского, Ковылкинского, Ельниковского, Зубово-Полянского районов, а также Студенческий театр МГПУ в категории «Молодёжный театр».