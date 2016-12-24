Глава Мордовии: «Конституция России – это символ нашей сплоченности»

Уже более 30 лет наша страна и все ее граждане живут по главному документу – Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года этот высший нормативный правовой акт был принят всенародным голосованием. Он закрепил основы конституционного строя России, государственное устройство, благодаря Конституции сегодня мы с гордостью называем себя россиянами.

12 декабря в Доме Республики состоялось вручение государственных наград, приуроченное к Дню Конституции Российской Федерации. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель региона отметил, что закон был принят в сложные времена, в условиях неопределенности, и стал основой для дальнейшего развития всей страны: «Сегодня один из самых главных праздников нашей Родины. Конституция – это основа нашего законодательства, в любых ситуациях мы опираемся на этот основной закон. И самое главное – это символ нашей сплоченности, который объединил и закрепил законодательные и традиционные основы многих регионов России».

Артём Здунов поблагодарил тех, кто на протяжении всей специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку бойцам на линии фронта, их семьям. Это рядовые жители Мордовии, врачи, учителя, руководители предприятий – эти люди на своем посту реализуют важнейшую сейчас миссию.

«Уверен, что самоотверженный труд, наша уверенность, вера в Россию и Господа, наша поддержка Президента принесут результаты и победу!» - подытожил свое выступление Глава Мордовии.

Жителям республики были вручены высокие награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Рузаевка Евгений Шмончев.

Почетные звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю автобуса «Мордовавтотранс» Евгению Котяхову, «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» - токарю Рузаевского завода химического машиностроения Валерию Рожнову.

Почетной грамотой Президента РФ награждены преподаватель Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий Ольга Маркина, машинист копра Управления механизации и нулевых работ Анатолий Морозкин и старшая медсестра МРЦКБ Лидия Шебаршова. Медалью министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции» награждена жительница Кочкуровского района Татьяна Шведкова.

В этот день по доброй традиции паспорта гражданина России получили юные жители республики. Артём Здунов отметил, что вручение главного для человека документа в такой важный день – очень почетно: «Это мощный воспитательный момент. Хочу, чтобы в ваших сердцах, ребята, этот день остался надолго. Чтобы вы гордились быть гражданами Российской Федерации, чтобы с гордостью говорили об этом, знали и рассказывали историю своей страны без искажения и не позволяли этого делать другим».

Участников мероприятия также поздравил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин: «Конституция – это наша жизнь! Только благодаря этому закону мы сохранили нашу великую страну, где священны права и свободы наших граждан, суверенитет страны, незыблемость наших границ».

Награды от Правительства Республики Мордовия вручила первый вице-премьер Наталья Таркаева.