Глава Мордовии провел заседание региональной комиссии по противодействию коррупции

11 декабря в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Обсуждались вопросы профилактики коррупционных правонарушений.



О приоритетных направлениях оказания мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области противодействия коррупции, доложила председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

Ежегодно Госкомитет проводит конкурсный отбор по предоставлению из республиканского бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского общества. В текущем году на конкурсный отбор было подано 98 проектов, поддержку получили 24 проекта на общую сумму более 43 млн рублей.

На постоянной основе ведется работа по совершенствованию механизма проведения отбора, в процесс принятия решений вовлекается общественность и представители некоммерческого сектора. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты по противодействию коррупции, также реализуется на федеральном уровне, в частности - Фондом президентских грантов.



Глава республики подчеркнул: важно продолжить эту работу в рамках деятельности образовательных организаций, так как молодежная среда - это основа для формирования правильных ценностных установок.



Также на заседании Комиссии обсудили результаты работы Управления Главы Республики Мордовия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в уходящем году и рассмотрели проект плана работы на новый период.