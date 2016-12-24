В Доме Республики обсудили развитие производства ООО «Завод Промметизделий»

Глава Мордовии Артём Здунов 11 декабря встретился с генеральным директором ООО «Завод Промметизделий» Игорем Силиным. Речь шла об уже реализованных предприятием инвестпроектах и планах по развитию на ближайшую перспективу.

Завод занимается производством металлической мебели и автоматизированных систем хранения. «Все задуманное на 2023 и 2024 годы мы выполнили, - рассказал Игорь Силин. – Мы активно развиваем площадку в Краснослободске – свои площади здесь увеличили в два с половиной раза. Выкуплено несколько промышленных территорий, долгое время не функционировавших и находящихся в стадии банкротства».

На одной из них проведена полная реконструкция и уже запущено производство автоматизированных складов – этот проект импортозамещающий. До середины следующего года там будет создано еще до 80 высококвалифицированных рабочих мест.

Вторая площадка также находится в работе – запуск производства планируется на первый квартал следующего года. Здесь будет дополнительно установлена новая линия порошковой окраски, которая позволит в три раза увеличить производственные мощности завода. Будет налажен выпуск двух новых продуктов. Один из них, антистатическая мебель, создан специально под нацпроект «Развитие электронной промышленности».

Для реализации всех инвестпроектов привлекаются, в том числе, средства Фонда развития промышленности. Было отмечено, что общий объем инвестиций до конца 1 квартала предстоящего года составит 500 млн рублей. Сейчас производственные мощности предприятия загружены на 100 %. Продукцию компании приобретают как розничные клиенты, так и крупные корпорации.

Сейчас на заводе трудятся 250 человек. Игорь Силин отметил, что большая работа проводится по привлечению новых работников, по профориентации учащихся местных школ и подготовке нужных специалистов на базе аграрного техникума.

Артём Здунов положительно оценил темпы развития производства и расширение рынков сбыта, активное участие предприятия в федеральных программах по привлечению финансовой поддержки.