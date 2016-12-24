В Мордовии провели Республиканский форум педагогического мастерства

10 декабря в МГПУ им. М.Е. Евсевьева состоялся Республиканский форум педагогического мастерства «Новая философия воспитания».



Участников форума, а это победители и призеры Республиканского конкурса на лучшее детское объединение в образовательной организации, советники директора по воспитанию, представители педагогической общественности и школьных сообществ, приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель региона подчеркнул: «Время диктует нам новые вызовы в воспитании, и мы должны на них отвечать. На своем опыте могу сказать: без личного участия ничего не будет, поэтому личный пример должен быть во всем. Спасибо, что пригласили на сегодняшнее мероприятие, новые технологии в вашем университете я вижу всегда. Пожалуйста, держите эту планку».



Глава республики призвал педагогов обратить особое внимание на вовлечение в общественную жизнь трудных подростков: «Давайте поработаем с теми, кто находится в тени. Надо использовать нетривиальные методы – для вас, как для педагогов и профессионалов, это должно быть очевидно и очень важно. Надо привлекать участников и ветеранов СВО, они сегодня с нами. Это касается и военно-тактической подготовки, пожарно-прикладных видов спорта, ГТО. Поэтому давайте выводить из тени тех, у кого другие мысли. До них, к сожалению, пока быстрее добираются плохие люди из интернета. Эти дети и подростки не враги государства, с ними просто надо правильно работать. Из-за неправильных поступков их жизнь может пойти по кривой линии. Нельзя этого допустить».



В 2024 году в Мордовии проходил Республиканский конкурс на лучшее детское объединение в образовательной организации. Конкурс проходил по 13 номинациям и объединил 1000 участников из числа школьников, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также руководителей детских объединений. Награды победителям конкурса вручил Глава Мордовии.



В номинации «Лучшее первичное отделение «Движения Первых» победила школа №2 имени Героя Советского Союза П.И.Орлова



- в номинации «Лучшее школьное самоуправление - гимназия №12

- в номинации «Лучший военно-патриотический клуб» - Старошайговская школа

- в номинации «Лучший добровольческий отряд» - школа №8 Рузаевского района

- в номинации «Лучший отряд Орлят России»- лицей №4 Рузаевского района

- в номинации «Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения» - школа имени генерал-лейтенанта И.А. Арапова Ковылкинского района

- номинации «Лучший студенческий совет СПО» - Саранский политехнический техникум

- в номинации «Лучший школьный медиацентр» - Большеигнатовская школа

- в номинации «Лучший школьный музей» - лицей №25 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова

-в номинации «Лучший школьный спортивный клуб» - гимназия №1 Ковылкинского района

- в номинации «Лучший школьный театр» - лицей №4 Рузаевского района.



Также состоялось награждение наставников – советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и координаторов их деятельности.

В современных условиях огромную роль в воспитании подрастающего поколения играют наши бойцы, участники и ветераны специальной военной операции. Их жизненный опыт и твердая позиция очень важны для передачи исторической правды, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сегодня наши воины – полноправные участники воспитательного процесса, они проводят в школах «Разговоры о важном» и уроки Мужества.



Ветеран специальной военной операции Сергей Кочнев подчеркнул: «Патриотизм не придет с улицы. Это большая работа. Когда мы приходим в школы и детсады, то видим заинтересованность детей, даже самых маленьких. Они уже знают слова гимна, поют его. Вот именно здесь и зарождается патриотизм».



В 2022 году в Республике Мордовия был запущен Всероссийский проект «Навигаторы детства». Навигаторы - это советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Опытом своей работы поделилась Людмила Ешакина - советник директора по воспитанию Торбеевской средней общеобразовательной школы № 3, победитель в номинации «Советник года». В частности, она рассказала об организации школьного самоуправления и отметила, что половину актива сейчас составляют дети, которые относились к категории так называемых трудных подростков: «Сейчас это наши активисты, они ведут за собой малышей, участвуют в жизни школы».



Ректор МГПУ Марина Антонова рассказала о педагогическом наставничестве в стратегии развития кадрового потенциала. Студенты факультета истории и права МГПУ им. М.Е. Евсевьева выступили с уроком «Герои истории».