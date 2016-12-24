В селе Алово Атяшевского района открыли мемориальную доску герою Дмитрию Катайкину

9 декабря наша страна отмечает День героев Отечества. Эта дата посвящена тем, кто своими поступками показал пример истинного служения Отечеству. В селе Алово Атяшевского района в этот день увековечили память майора юстиции Дмитрия Катайкина, уроженца атяшевской земли, который отдал свою жизнь, защищая интересы Родины.

В митинге, посвященном открытию мемориальной доски в память о подвиге старшего следователя-криминалиста 126 военного следственного отдела Следственного комитета России, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

В зону СВО наш земляк отбыл в числе первых военных следователей. Отличник, спортсмен, настоящий боевой офицер Дмитрий Катайкин по-другому поступить не мог - знал, что его навыки там очень нужны. С лета 2022 года в зоне боевых действий наш земляк расследовал военные преступления киевского режима против российских военнослужащих и мирного населения.

В ноябре прошлого года майор Дмитрий Катайкин погиб в результате ракетного обстрела. За мужество и героизм Указом Президента России он награжден орденом Мужества.

«Мы – современники великих исторических событий. Каждый день мы кого-то провожаем на фронт, встречаем. Кого-то вынуждены встречать так - когда человек уже ушел в Царствие Небесное. А на земле мы можем почтить его память - сделать это торжественно, открыто, высоко подняв наши головы. Это герой нашей земли, еще один герой-атяшевец. Мы будем им гордиться. Я хочу, чтобы вы гордились такими земляками! - сказал Глава Мордовии. - В трудное для страны время Дмитрий Алексеевич просто встал в строй и занялся благородным делом, помогая всему российскому народу и мировой общественности еще раз осудить нацизм. Дорогие друзья, мы должны соответствовать той планке, которую задали нам наши герои, беспокоиться об их родственниках, жить вместе одной семьей. Чтоб они понимали, что отдали свою жизнь не зря».

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Мордовия Олег Коробов рассказал, что Дмитрий Катайкин собирал материалы и документировал факты о бесчеловечных действиях киевского режима. «Когда-нибудь наступит день и будет открыт трибунал. И ради этого Дмитрий Алексеевич отдал свою жизнь, - сказал Олег Коробков. - Он был настоящим офицером, хорошим человеком, и вся его жизнь - пример для подрастающего поколения. Пусть молодые люди гордятся своим земляком!»

«Герой - не тот, кто совершил одно действие, это тот, кто живет героем, тот, кто принес свое сердце на алтарь Отечества! И мы все объединены любовью к своему Отечеству, готовы посвятить свои жизни его благу, победе нашей страны над тем злом, которое нависло над нами», - подчеркнул Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Заместитель руководителя военно-следственного управления Следственного комитета России по Центральному военному округа Антон Мартынов обратился к матери героя Нине Петровне: «Дмитрий Алексеевич - настоящий офицер: порядочный, ответственный, достойный. Когда теряешь таких коллег - это очень тяжело. Враг коварен и боится, что за все преступления ему придется отвечать. Но это время обязательно наступит!»

Мама погибшего военнослужащего Нина Петровна Катайкина рассказала, что утрату сына невозможно принять, приходится жить с этой болью: «У каждого из нас в этой жизни свое предназначение, у моего сына - оно такое. Дима со школы мечтал стать военным, он прожил короткую жизнь, но многое успел. Я очень горжусь своим сыном - он был настоящим патриотом, настоящим мужчиной! Спасибо за оказанную честь - увековечить его память в стенах родной школы. Ведь воины живы, пока жива память о них. Пусть жизнь Димы послужит примером для молодого поколения».

Мемориальную доску, посвященную Дмитрию Катайкину, чье имя теперь носит Аловская средняя школа, открыли Глава Мордовии и мать героя. Память офицера односельчане, коллеги и школьники почтили минутой молчания - пусть подвиг героя навсегда станет примером истинного служения Отечеству, отваги и верности воинской присяге.

В школе Артём Здунов осмотрел также кабинет по работе с беспилотными летательными аппаратами и учебный кабинет, где еще в прошлом году была открыта парта Героя имени Дмитрия Катайкина. Чести учиться за ней удостаиваются ребята, показывающие отличные результаты в учебе.