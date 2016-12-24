Игорь Комаров возложил цветы к Вечному огню

9 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на территории Нижегородского кремля, приуроченная ко Дню Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России Игорь Комаров, участник программы «Время героев», инициированной Главой государства, подопечный полпреда в рамках стажировки подполковник полиции Иван Амиров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, курсанты речного училища имени И.П. Кулибина, кадеты и юнармейцы, активисты военно-патриотических и общественных организаций Нижегородской области.

Почетными гостями церемонии стали близкие родственники Героев Советского Союза и Героев России – бойцов Специальной военной операции.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», посвященному воинам-горьковчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Память Героев, павших за Родину, почтили минутой молчания.

Игорь Комаров обратился с поздравлением к жителям Приволжского федерального округа, в котором призвал чествовать Героев, людей, бескорыстно и самоотверженно преданных Родине и народу: «Выдающийся образец героизма отечественного воинства – это стойкость наших отцов, дедов и прадедов. Они сражались на фронте и приближали победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Их подвиги – образец для тех, кто защищал интересы нашей страны в Афганистане и боролся с терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии и других «горячих» точках.

Сегодня примеры подвигов военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, показывают силу преемственности и единства нашей Родины.

Наша общая задача – сохранить историческую память и правду о доблестных подвигах защитников Отечества, воспитать гордость за Героев и готовность к служению у молодого поколения».

Напомним, День Героев Отечества – памятная дата, которая установлена в 2007 году Президентом Владимиром Путиным и ежегодно отмечается 9 декабря. В этот день жители страны отдают дань уважения тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы. День Героев Отечества также имеет особое значение для участников СВО, в том числе и для подопечного полномочного представителя Игоря Комарова в рамках программы «Время героев», кавалера трех орденов Мужества полковника Александра Тихонова.